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    HaberlerTeknoloji HaberleriEski Google mühendisi ticari sırları Uber'e satmakla suçlandı
    28.08.2019 - 15:23

    Eski Google mühendisi ticari sırları Uber'e satmakla suçlandı

    Google'ın sürücüsüz araç birimi Waymo'dan ayrıldıktan sonra Uber için çalışmaya başlayan mühendis Anthony Levandowski'nin, ticari sır niteliğindeki bilgileri çalarak rakip firmaya aktardığı iddia ediliyor.

    Eski Google mühendisi ticari sırları Uber'e satmakla suçlandı

    Eski Google mühendisi Anthony Levandowski, şirketin sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalıştığı dönemde şirketin ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber'e satmakla suçlandı. Kaliforniya'nın San Jose kentinde savcılık, Google'ın 2017'de açtığı, Uber'in yasal uzlaşma yoluna gittiği davanın uzantısı olarak yürütülen soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, Levandowski'ye 33 ayrı "ticari sırları çalma" suçlaması yöneltti.

    Gözaltına alındı

    İddianamede 39 yaşındaki Levandowski'nin, Waymo'da çalıştığı dönemde robotik araçlar üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen ticari sır niteliğindeki bilgileri, daha sonra çalışmaya başladığı Uber'e satmakla suçlandı. Gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan Levandowski, 2 milyon dolar kefalet ödedikten sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Uber 245 milyon dolar ödedi

    Levandowski'ye yöneltilen her bir suçlama için 10 yıla kadar hapis veya 250 bin dolar para cezası öngörülüyor. Sanık, tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 8 milyon 250 bin dolar para cezası ödemek zorunda kalacak. Google'ın 2017'de açtığı davada, Uber 245 milyon dolar ödeyerek adli uzlaşma yoluna gitmiş, ancak hakim konu hakkında kamu soruşturması başlatılması talimatı vermişti.

    Robotik araçlar alanında çalışan öncü isimlerden biri olan Levandowski, kendi kurduğu "Otto" adlı sürücüsüz kamyon şirketine daha fazla vakit ayırmak gerekçesiyle 2016 başında Waymo'dan ayrılmıştı. Google, Levandowski'nin şirketten ayrılırken, sürücüsüz araçların etraftaki nesneleri algılamasını sağlayan ışıklı radar sistemlerinin çalışma prensipleri gibi ticari sır niteliğindeki bilgileri içeren 14 bin sayfa dijital dökümanı kendi şahsi disklerine indirdiği iddia etmişti. Uber aynı yıl Otto'yu 680 milyon dolar bedelle satın alarak bünyesine katmış, Levandowski bu tarihten itibaren Uber için çalışmaya başlamıştı.

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