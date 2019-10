Lenovo Game On'da düzenlenen She Can Game On adı altında yapılan etkinliğe Burcu Esmersoy, Gonca Vuslateri, Nilperi Şahinkaya ve Çiğdem Batur gibi ünlü isimler katıldı. Televizyon dünyasındaki ünlü isimlerin yanı sıra YouTube ve Twitch tarafındaki kadın yıldızlar da katıldı. Twitch'in kadın yıldızıDuygu Köseoğlu'da etkinlikte yerini aldı.

Kadınlarında en az erkekler kadar iyi ve eğlenerek oyun oynayabildiğini kanıtlayan etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Turnuvanın sonucunda Çiğdem Batur ve takım arkadaşı Neslişah Demir, iki maçta da birinci olarak ödüllerini aldılar.