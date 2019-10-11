BÄ°ST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    HaberlerTeknoloji HaberleriGame On'da kadÄ±n PUBG turnuvasÄ± düzenlendi!
    11.10.2019 - 11:35 |

    Game On'da kadÄ±n PUBG turnuvasÄ± düzenlendi!

    Video oyunlarÄ± denildiÄŸi zaman, genellikle akla erkek oyuncular gelse de artÄ±k devir deÄŸiÅŸti ve kadÄ±nlarda bu iÅŸe dahil oldu. Bu durumu daha net bir ÅŸekilde ispatlamak isteyen Lenovo Game On'da She Can Game On adÄ± altÄ±nda kadÄ±nlara yÃ¶nelik PUBG turnuvasÄ± dÃ¼zenledi.

    Game On'da kadÄ±n PUBG turnuvasÄ± düzenlendi!

    Lenovo Game On'da dÃ¼zenlenen She Can Game On adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan etkinliÄŸeÂ Burcu Esmersoy, Gonca Vuslateri, Nilperi Åžahinkaya ve Ã‡iÄŸdem Batur gibi Ã¼nlÃ¼ isimler katÄ±ldÄ±. Televizyon dÃ¼nyasÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ isimlerin yanÄ± sÄ±ra YouTube ve Twitch tarafÄ±ndaki kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlar da katÄ±ldÄ±. Twitch'in kadÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±ÂDuygu KÃ¶seoÄŸlu'da etkinlikte yerini aldÄ±.

    KadÄ±nlarÄ±nda en az erkekler kadar iyi ve eÄŸlenerek oyun oynayabildiÄŸini kanÄ±tlayan etkinlikte eÄŸlenceli anlar yaÅŸandÄ±. TurnuvanÄ±n sonucunda Ã‡iÄŸdem Batur ve takÄ±m arkadaÅŸÄ± NesliÅŸah Demir, iki maÃ§ta da birinci olarak Ã¶dÃ¼llerini aldÄ±lar.

    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video iÃ§in

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sert açÄ±klama: Kimsenin ÅŸüphesi olmamalÄ±dÄ±r

    DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sert aÃ§Ä±klama: Kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmamalÄ±dÄ±r

    MSB: ABD gözlem noktasÄ±na atÄ±ÅŸ yapÄ±lmadÄ±

    MSB: ABD gÃ¶zlem noktasÄ±na atÄ±ÅŸ yapÄ±lmadÄ±

    100 bin kiÅŸiyi dolandÄ±ran â€˜hackerâ€™lar tutuklandÄ±

    100 bin kiÅŸiyi dolandÄ±ran â€˜hackerâ€™lar tutuklandÄ±

    Türkiye günlerce bu olayÄ± konuÅŸmuÅŸtu: Susma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±

    TÃ¼rkiye gÃ¼nlerce bu olayÄ± konuÅŸmuÅŸtu: Susma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±

    SÄ±radaki Haber