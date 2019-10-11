Lenovo Game On'da dÃ¼zenlenen She Can Game On adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan etkinliÄŸeÂ Burcu Esmersoy, Gonca Vuslateri, Nilperi Åžahinkaya ve Ã‡iÄŸdem Batur gibi Ã¼nlÃ¼ isimler katÄ±ldÄ±. Televizyon dÃ¼nyasÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ isimlerin yanÄ± sÄ±ra YouTube ve Twitch tarafÄ±ndaki kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlar da katÄ±ldÄ±. Twitch'in kadÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±ÂDuygu KÃ¶seoÄŸlu'da etkinlikte yerini aldÄ±.

KadÄ±nlarÄ±nda en az erkekler kadar iyi ve eÄŸlenerek oyun oynayabildiÄŸini kanÄ±tlayan etkinlikte eÄŸlenceli anlar yaÅŸandÄ±. TurnuvanÄ±n sonucunda Ã‡iÄŸdem Batur ve takÄ±m arkadaÅŸÄ± NesliÅŸah Demir, iki maÃ§ta da birinci olarak Ã¶dÃ¼llerini aldÄ±lar.