Google dizi ve film önerisi yapacak uygulama getiriyor

Bildiğiniz üzere Google üzerinde zaten hali hazırda öneri özelliği mevcut. Arama motoruna aramak istediğiniz türü yazdığınız zaman belirli seçenekleri karşınıza çıkarıyor, fakat bu seçenekler nokta atışı olmuyor.

Yeni uygulama sayesinde aradığınız içeriğe daha uygun sonuçlar elde etmeye başlayacaksınız.

Ayrıca bu aramaların içeriğine Tinder benzeri bir uygulama da eklendi. Yani karşınıza çıkan sonuçları sağa ve sola kaydırarak beğenip beğenmediğinizi belirtebiliyorsunuz. Bunun sonucunda da Google sizle ilgili daha iyi bilgiya sahip oluyor ve her geçen aramada daha doğru sonuçlar almanıza olanak sağlıyor.

Google yetkilileri, yeni özelliğin yalnızca tavsiye amaçlı olduğunu ve herhangi bir reklam amacı taşımadığını belirtti.

Bu yeni özellik şu an için yalnızca ABD kullanıcıları için aktif. Ülkemizde ne zaman aktif edileceği ise bilinmiyor.