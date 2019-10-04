Google, Samsung ve Huawei'de büyük güvenlik açığı!

Son zamanlarda birbirinden fazla güvenlik açığı bulunduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. iOS 13, Android 10 ve şimdi de iki dev telefon üreticisinde güvenlik açığı bulundu. Google'ın araştırma ekibi Project Zero'nun bulduğu açık, sıfır gün açığı olarak belirtildi. Yani konunun önemi yüksek.

Teknoloji devi Google'ın keşfettiği açık kendi üretimi olan Pixel 1 ve Pixel 2 modellerini de etkiliyor. Diğer yandan Samsung Galaxy S7, S8 ve S9'un yanı sıra Huawei P20'nin de bu açık kapsamında olduğu belirtiliyor.

Android tarafındaki yetkililerden gelen bilgilere göre söz konusu açığın, eskisine nazaran daha etkisiz olduğu, fakat yine de dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

Android 8'in güncel işletim sistemi olduğu zamanlarda bu açık tespit edilmiş ve kapatılmıştı.