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    20.12.2019 - 15:54 |

    Google'a 150 milyon avro para cezası!

    Türkiye'deki anlaşmazlıktan sonra Google'a bir ceza daha geldi. Fransa Rekabet Kurumu Google'a 150 milyon avro para cezası kesti.

    Google'a 150 milyon avro para cezası!

    Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet KurumuGoogle'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.

    Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro para cezası verdi.

    Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.

    Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon avro ceza kesmişti.

      Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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