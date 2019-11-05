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    HaberlerTeknoloji HaberleriHaftanın 3 günü tatil yapan Microsoft Japonya %40 verim artışı yaşadı
    05.11.2019 - 17:06 |

    Haftanın 3 günü tatil yapan Microsoft Japonya %40 verim artışı yaşadı

    2019 Ağustos ayında başlayan sistem ile birlikte haftanın 4 günü çalışıp, 3 günü tatil yapan Microsoft Japonya, 3 aylık iş raporlarını açıkladı. Ortaya çıkanlara göre iş verimliliğinde %40'lık bir artış söz konusu.

    Haftanın 3 günü tatil yapan Microsoft Japonya %40 verim artışı yaşadı

    Microsoft Japonya'nın 2019 Yaz İş-Yaşam Seçimi adı altında yaptığı proje ile birlikte 2300 çalışana cuma günleri izin verildi. Böylece haftanın 4 günü çalışıp, 3 günü tatil yapan çalışanlar, iş verimi konusunda neredeyse yarı yarıya yükselişe geçti.

    Açıklanan raporlara göre 3 gün tatil yapan çalışanlar, %40 verim artışı gösterdi. Proje ile ilgili Microsoft Japonya Başkanı ve CEO'su Takuya Hirano, çalışanların &20 daha az çalışma süresiyle aynı sonuçları elde edebilip edemeyeceklerini görmek istediklerini ve bunun nasıl başarılacağını deneyimlemek istediklerini belirtti.

    Sonuçlara göre, %23,1 oranında elektrik kullanımı azaldı ve üretkenlikte %39,9'luk bir yükseliş ortaya çıktı. Bunların yanında çalışanlar %58,7 oranında daha az sayfa yazı yazdırdı. Sonuçlara göre yüksek bir verim artışının yanı sıra, giderlerinde önemli ölçüde düştüğü görülüyor.

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