Haftanın 3 günü tatil yapan Microsoft Japonya %40 verim artışı yaşadı

Microsoft Japonya'nın 2019 Yaz İş-Yaşam Seçimi adı altında yaptığı proje ile birlikte 2300 çalışana cuma günleri izin verildi. Böylece haftanın 4 günü çalışıp, 3 günü tatil yapan çalışanlar, iş verimi konusunda neredeyse yarı yarıya yükselişe geçti.

Açıklanan raporlara göre 3 gün tatil yapan çalışanlar, %40 verim artışı gösterdi. Proje ile ilgili Microsoft Japonya Başkanı ve CEO'su Takuya Hirano, çalışanların &20 daha az çalışma süresiyle aynı sonuçları elde edebilip edemeyeceklerini görmek istediklerini ve bunun nasıl başarılacağını deneyimlemek istediklerini belirtti.

Sonuçlara göre, %23,1 oranında elektrik kullanımı azaldı ve üretkenlikte %39,9'luk bir yükseliş ortaya çıktı. Bunların yanında çalışanlar %58,7 oranında daha az sayfa yazı yazdırdı. Sonuçlara göre yüksek bir verim artışının yanı sıra, giderlerinde önemli ölçüde düştüğü görülüyor.