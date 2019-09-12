HTC yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı!

Vive Cosmos VR, 3 Ekim 2019 tarihinde 699 dolara satışa sunulacak. Bakalım HTC Cosmos VR hangi teknolojileri beraberinde getiriyor?

Sene başında CES Fuarı'nda tanıtılan başlık, harici bir sensöre ihtiyaç duymuyor ve 2800x1700 piksellik çözünürlük sunuyor. Bunun yanında 110 derecelik görüş açısını da yanında getiriyor. 90 Hz yenileme hızına sahip LCD panelden güç alıyor.

Yeni başlıkla birlikte gelen teknolojilerden biri de, sanal gerçeklik gözlüğünü başınızdan tam çıkarmanıza gerek kalmadan gözlük kısmını yukarı kaldırabiliyorsunuz. Wizin isteklerinize göre özelleştirilebilir ön panele sahip olduğunuzu da belirtelim.