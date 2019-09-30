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    HaberlerTeknoloji Haberleriiphone 11 Pro mu? Galaxy Note 10 Plus mı? Hangisi daha hızlı?
    30.09.2019 - 12:31 |

    iphone 11 Pro mu? Galaxy Note 10 Plus mı? Hangisi daha hızlı?

    2019'a damgasını vuran iki akıllı telefon modellerinden hangisi günlük kullanımda daha hızlı. Apple tarafından satışa sunulan iPhone 11 Pro Max mi, yoksa Samsung Galaxy Note 10 Plus mı? İşte karşınızda iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 10 Plus'ın hız karşılaştırma testi!

    iphone 11 Pro mu? Galaxy Note 10 Plus mı? Hangisi daha hızlı?

    Her yıl piyasaya sunulan amiral gemileri bu yılda beklendiği üzere satışa sunuldu. Dünyanın iki dev teknoloji markası Apple ve Samsung arasındaki rekabette bu sene hangisi öne geçti.

    Apple bu zamana kadar yazılımı sayesinde ön plana çıkıyordu. Samsung ise daha kaslı modelleri piyasaya sunarak, Apple'daki yazılımsal üstünlüğün önüne geçmeye çalışıyordu. Bakalım bu sene iki firma arasında kim daha önde?

    PhoneBuff isimli kanalın yaptığı karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

     

    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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