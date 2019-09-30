iphone 11 Pro mu? Galaxy Note 10 Plus mı? Hangisi daha hızlı?

Her yıl piyasaya sunulan amiral gemileri bu yılda beklendiği üzere satışa sunuldu. Dünyanın iki dev teknoloji markası Apple ve Samsung arasındaki rekabette bu sene hangisi öne geçti.

Apple bu zamana kadar yazılımı sayesinde ön plana çıkıyordu. Samsung ise daha kaslı modelleri piyasaya sunarak, Apple'daki yazılımsal üstünlüğün önüne geçmeye çalışıyordu. Bakalım bu sene iki firma arasında kim daha önde?

PhoneBuff isimli kanalın yaptığı karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.