Karanlık mod şarjı ne kadar etkiler?

Android 10 ve iOS 13 ile hayatımıza hızlı bir giriş yapan karanlık mod ne işe yarar? Öncelikle yalnızca tasarımsal bir yenilik olmadığını ve aslında akıllı telefonlar için çok önemli bir özellik olduğunu belirtelim. Bunun nedeni ise son zamanlarda piyasaya sunulan çoğu akıllı telefonun OLED ve AMOLED panele sahip olması. Bu paneller, koyu renkli görüntülerde piksellerin daha yüksek enerji verimliliği sağlayabilmesi için daha az enerji harcarlar. Yani, daha az enerji harcayarak, daha doğru bir koyu renk üretirler.

OLED ve AMOLED paneller ile gelen bu özellik, hem daha doğru renk hem de daha yüksek enerji verimliliği verdiği için karanlık mod kullanımında batarya ömrünü de uzatıyor. Örneğin, daha gerçek siyahlar üretilmesi için o piksel kapatılıyor. Kapanan piksel, hem doğru siyahı elde ediyor hem de enerji harcamıyor. Bu sayede de hem renk, hem pil performansında kazanımlar elde ediliyor.

PhoneBuff isimli YouTube kanalının yaptığı testler doğrultusunda karanlık modun ne kadar önemli olduğunu daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Aşağıda paylaştığımız videoda, karanlık mod ile normal mod arasındaki batarya performansının farkını görebilirsiniz. İyi seyirler.