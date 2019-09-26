Keanu Reeves'ten Matrix 4 açıklaması!

Matrix 4 ile şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre, Carrie-Anne Moss ve Keanu Reeves ikilisi, ilk üç filmde olduğu gibi Trinity ve Neo karakterlerini canlandıracak. Bu yeni filmde büyük ihtimalle daha genç bir Morpheus karşımıza çıkacak ve bu nedenle de Laurence Fishburne, Matrix 4'te büyük ihtimalle yer almayacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Lana Wachowski üstlenecek olan Matrix 4'ün çekimleri ise önümüzdeki yıl Chicago'da başlayacak.

Tüm bunları bir kenara bıraktığımızda, son zamanlarda John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, Matrix 4'ün senaryosunu okuduğunu ve çok heyacanlı olduğunu belirtti. Filmin konusuyla ilgili ise en ufak bir ipucu bile vermedi.

Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığı ile çekilecek Matrix 4'ün vizyon tarihi ve konusu henüz bilinmiyor.