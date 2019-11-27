KVKK uyumluluğu için siber güvenlik uzmanları ve avukatlar birlikte çalışacak!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile kişisel verilerin toplanması, depolanması ve korunması konusunda şirketlere birçok yükümlülük getirildi. Ancak şirketlerin, kanuna ve regülasyona tam uyumluluğunun sağlanması için hem bilişim güvenliği hem de hukuk danışmanlığı konusunda ayrı ayrı destek almaları gerekiyor. Bu amaçla bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan Siberasist, düzenlenen özel bir lansmanla tanıtıldı. Bilişim güvenliği yazılımı ve donanımı üreticilerinin ülke temsilcilerinin de yer aldığı lansmanda, veri koruma kanunlarına tam uyumlu hale gelmek isteyen şirketlere sunulan çözümler hakkında bilgi verildi.

Siber Güvenlik Uzmanları ve Avukatlar Bir Arada



Lansmanda konuşan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, bilişim güvenliği alanındaki 20 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip firmalar grubu tarafından kurdukları Siberasist’in KVKK, GDPR ve 5651 kanunlarına uyumluluk sağlamak isteyen şirketler için yepyeni bir anlayışla donandığını ve hukuk departmanıyla senkronize olarak çalıştığını söyledi. “Siber güvenlik uzmanları ile avukatları bir araya getirdiğimiz Siberasist, bilişim güvenliği yazılımı ve donanımı üreticilerine eşit mesafede ve etik bir duruş sergilemeyi kendisine ilke edindi.” ifadelerinde bulunan Günal, hukuk danışmanları ile siber güvenlik danışmanlarının aynı dili konuşabilmesini sağladıklarını belirtti. En tecrübeli kadroyla en uygun hukuk danışmanlığı teklifini vermeyi hedeflediklerine dikkat çeken Günal, şirketlerin siber güvenlik analizini ücretsiz sağladıklarının da altını çizdi.

“Hukuki ve Teknik Tedbirler Eş Zamanlı Alınmalı”

KVKK ve GDPR uyumluluk süreçlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için teknik tedbirlerin alınmış olması gerektiğini belirten Siberasist Hukuk Danışmanı Beliz Özkırım, “Bu bağlamda hukuki açıdan tüm tedbirler alınmış olsa dahi teknik tedbirlere ilişkin açıklar kapatılmadığı sürece tam uyumluluk sağlanamayacaktır.” ifadelerinde bulundu. Süreç içerisinde şirketin hukuki ve teknik açıklarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Özkırım, “Her şirketin yapısına, içeride bulundurduğu teknik çözümlerine, faaliyet alanına, tutulan verinin büyüklüğüne göre alınacak teknik tedbirlerin kapsamı da değişkenlik göstermektedir.” dedi. Özkırım, bu kapsamda hukuki düzenlemelerin eş zamanlı olarak teknik çözümlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Siberasist, bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında toplayarak veri koruma kanunlarına uyumlu hale gelmek isteyen şirketlere hizmet verecek. Bu kapsamda siber güvenlik uzmanları ve avukatlar ile birlikte çalışan Sibeasist, şirketlerin siber güvenlik analizini de ücretsiz sağlayacak.