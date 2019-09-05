Netflix bir sezonu tek seferde yayınlamaktan vazgeçti!

Hafta başında Türkiye'den çekileceği iddiaları olan Netflix, 3 Eylül Salı günü yapılan açıklama ile birlikte ülkemizde yayın yapmaya devam edeceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Netflix, farklı bir gelişmeyle karşımıza çıktı.

Netflix Türkiye kapanıyor mu? Netflix'ten son dakika Türkiye açıklaması

Netflix bazı yayınlarında tüm sezonu tek seferde yayınlamak yerine, bölümleri hafta hafta yayınlamaya başlayacak. Bu yeni plana dahil olan ilk proje ise her hafta bir bölümü yayınlanacak The Great British Baking Show oldu. Bunun yanında yeni rap müzik yarışması olan Rhythm & Flow'da da ilk 4 bölüm 9 Ekim'de, sonraki 3 bölüm 16 Ekim'de ve son 3 bölüm ise 23 Ekim'de yayınlanacak.

Netflix neden zarar etti Firdevs Hanım, Disney'le ne ilgisi var?

Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix yayınladığı bildiride; "Geçmişte olduğu gibi bugün de bazı içeriklerimizi haftalık bölümler halinde yayınlamaya devam ediyoruz. Ancak bu genele yayılan bir durum değil. Birkaç istisna haricinde içeriklerimizin tüm bölümlerini aynı anda yayınlamayı sürdüreceğiz. Böylece üyelerimiz beğendikleri yapımları diledikleri yer ve zamanda izlemeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.