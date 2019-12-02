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    02.12.2019 - 14:08 |

    Netflix'e ebeveyn denetimi geliyor

    Netflix yönetimi +18 içeriklere yönelik ebeveyn denetimi imkanı sağlayan uygulama içi seçeneği kamuoyu ile paylaştı. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre ebeveynler platform içinde bulunan +18 içeriklere dilerlerse pin kodu ile erişim engeli getirebilecek.

    Netflix'e ebeveyn denetimi geliyor

    Netflix yönetiminin +18 içeriklere yönelik yeni uygulamasına dair yaptığı basın açıklaması şöyle;

    "Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye'de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruyabilmek." 

    Netflixe ebeveyn denetimi geliyor

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