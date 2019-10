Netflix'e RTÜK yayın kararını ve yol haritasını sorduk! - Röportaj

Milliyet Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, Netflix'e RTÜK tarafından alınan yeni kararların, yayın politikasında ne gibi değişikliklere yol açacağını ve ilerleyen tarihlerde izleyecekleri yol haritasını sordu. Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş'ın yanıtladığı özel röportaj burada. Netflix yayınları ile ilgili merak edilenler, bu röportajda!

Kullanıcılardan RTÜK'ün internet yayınları hakkında aldığı yeni kararı sonrası size ne gibi soru ve tepkiler geldi? Bu süreçte ne gibi uygulamalar gerçekleşecek? Cinsellik, alkol, argo, tütün mamulleri gibi içeriklerde ne gibi düzenlemeler yapacaksınız?

İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere geçtiğimiz günlerde lisans başvuru sürecimizi başlattık. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı arttırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken, çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.

Netflix açısından Türkiye piyasasının önemi nedir? Türkiye'de bir ofis açılması gündemde mi?

Türkiye EMEA bölgesindeki en önemli pazarlarımız arasında. Bunun pek çok sebebi var. İlki yeniliklere açık, genç bir nüfusa sahip olmamız. Bu demografik yapının beklentileri doğrultusunda internet ekosistemi de hızla gelişiyor; örneğin kotalar kalkıyor ve hızlı bağlantılar artık standart hale geliyor.

Bizi en çok heyecanlandıran ise coğrafyamızın henüz anlatılmamış muhteşem hikayelere ev sahipliği yapması. Bu zengin kültürel birikimimizi dünyaya anlatacak yetenekli senaristlere, oyunculara ve yönetmenlere fazlasıyla sahibiz. Bu noktada bize düşen, doğru hikayeleri seçerek en yetenekli ekiplerle buluşturmak.

Ayrıca pek çok ülkenin aksine, Türkiye’de üretilen yapımlar dünyanın dört bir yanında izleniyor. Yani yapımlarımız global anlamda cazibeye sahip. Bu nedenle Türkiye’ye yönelik yatırımlarımızı artırarak üyelerimizin yaşamına daha fazla keyif katmak ve kreatif sektörümüz için yeni fırsatlar yaratmak istiyoruz.

Diğer yandan Türkiye, EMEA bölgesindeki pek çok ülke gibi Amsterdam’daki merkez ofisimizden yönetilse de sık sık Türkiye’ye gelerek iş ortaklarımızla, paydaşlarımızla ve üyelerimizle bir araya geliyoruz.

Bir resim çizmek zorunda olsanız, Türkiye'deki kullanıcılarınızın profilini bize nasıl özetlersiniz?

Türkiye’de 1,5 milyonu aşkın üyeye sahibiz. Üyelerimiz ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumdaydı ama artık ülkemizin tamamına yayıldı. Çoğunluk 18-44 arası yaş gruplarında yoğunlaşıyor ama diğer yaş gruplarında da üyelerimiz var. Cinsiyet açısından baktığımızda ise dengeli bir dağılım söz konusu. Ayrıca çocuklarına güvenilir ve yaş gruplarına uygun içerik sunmak isteyen ailelerin Netflix’e büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Sunduğumuz özel çocuk profilleri ve ebeveyn kontrolleri bu ilginin artmasında etkili oluyor.

İzleme yöntemleri ve araçlarına göz attığımızda ise Türkiye’deki üyelerimiz, yayınlarımızı en çok akıllı televizyonlar üzerinden izlemeyi tercih ediyor. İkinci sırada akıllı telefonlar, üçüncü sırada ise dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar var. Bu üçlüyü tabletler ve oyun konsolları takip ediyor. Diğer yandan akıllı telefonlar üzerinden Netflix izleme oranımız ABD’den veya Avrupa kıtasındaki diğer büyük ülkelerden çok daha yüksek.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan bir çalışma, Türk halkının Netflix’in de aralarında bulunduğu online eğlence servislerini neden tercih ettiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğu bu servisleri tercih etme sebepleri arasında içerik zenginliğini, içerikleri istedikleri zaman izleyebilmeleri ve reklam olmamasını gösteriyor.

Ne tür yapımlar Türk izleyicisinin ilgisini daha çok çekiyor? Bunu neye bağlıyorsunuz?

Türkiye’deki izleme trendleri diğer ülkelerle büyük benzerlik gösteriyor. Çünkü iyi hikayeler, doğru şekilde anlatıldıklarında, coğrafi sınırların ötesine geçerek dünyanın her yanındaki izleyicilere ulaşabiliyor. Başka bir deyişle, yerli yapımları denklemin dışına aldığımızda dünyanın dört bir yanında popüler olan La Casa de Papel, Stranger Things, Dark, Narcos, Black Mirror gibi yapımların Türkiye’de de çok izlendiğini görüyoruz.

Üyelerimiz yeni ve inovatif yapımlara da oldukça açık. Örneğin ilk interaktif yapımımız Black Mirror: Bandersnatch, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede ses getirdi. Hatta üye sayıları ve izlenme oranları arasındaki ilişkiye baktığımızda Türkiye Bandersnatch’i en çok izleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Diğer yandan dünya genelinde yaptığımız bir araştırma, değişen izleme alışkanlıklarına dair ilginç bulgular sunuyor. Buna göre üyelerimiz, kendi yayın akışlarını oluştururken geleneksel televizyon kanallarının yayın akışından çok daha farklı içerikleri tercih ediyor. Örneğin uyanır uyanmaz sabah haberleri yerine komedi izlemeyi tercih ediyorlar. Öğlen kuşağındaki programların yerini ise drama dizileri alıyor. Akşam saatlerinde en çok aksiyon, korku ve gerilim yapımları izlenirken, gece yatmadan önce ise yine komedi programları tercih ediliyor. Global ölçekteki bu trendlerin yansımalarını Türkiye’de de net bir şekilde görüyoruz.

Üçüncü Türkçe yapım dizinin çekimleri tamamlandı. Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101. Bu dizilerin akıbeti hakkında bilgi alabilir miyiz?

İlk orijinal dizimiz Hakan: Muhafız çok iyi bir performans gösterdi. Dizi aynı anda 190 ülkede, 20’nin üzerindeki dilde altyazı ve dublaj seçenekleriyle sunuldu ve daha ilk ayında 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Bu sınırları aşan, büyük bir başarı. Hakan: Muhafız’ın 3. ve 4. sezonlarını da gelecek yıl izleyicilerle buluşturacağız.

2019 bitmeden yayınlamayı planladığımız ikinci orijinal dizimiz Atiye’nin çekimleri İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut üçgeninde devam ediyor. Genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici hikayesini konu alan sekiz bölümlük dizinin başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür; oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor. Atiye ilgi çekici hikayesi aracılığıyla Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Bildiğiniz gibi, bu yıl “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi ve biz de Atiye’yi dünyanın dört bir yanında gösterime sokarak milli hazinemiz Göbeklitepe’ye yönelik yerel ve global ilginin artmasına destek olacağız.

Üçüncü orijinal dizimiz Aşk 101’in çekimlerini de tamamladık. Dizi, kendilerini kurtarabilmek için öğretmenlerini okulda tutmaya çalışan ve bu süreçte kendi duygularını keşfeden bir grup gencin hikayesini anlatacak. Genç oyuncuların yanı sıra başarılı ve tecrübeli isimlerden oluşan oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Aşk 101’i de diğer orijinal yapımlarımız gibi farklı dillerdeki dublaj ve altyazı seçenekleriyle üyelerimize sunacağız.

Bundan sonraki süreç Netflix'in içerik politikası Türkiye özelinde nasıl gelişecek? Sunmayı düşündüğünüz yeni hizmetler var mı?

Hedefimiz sınırları aşan hikayeler anlatarak bu coğrafyanın hikayelerini dünyaya taşımak ve bu sayede dünyanın dört bir yanındaki üyelerimizin hayatına daha fazla mutluluk katmak. Bunu başarabilmek için önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de ürettiğimiz orijinal içeriklerimizin hem de Türkiye’den lisansladığımız içeriklerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan üyelerimizin izlemek istedikleri yapımlara en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayabilmek için sunduğumuz servisi her gün daha da geliştirmeye çalışıyoruz.

Son olarak sinema- Netflix çekişmesi için ne söylemek istersiniz? Bazı yönetmenler bu konuda Netflix'e soğuk bakıyor. Ne söylemek istersiniz?

Netflix olarak sinemanın büyüsüne ve gücüne inanıyoruz. Bu yüzden dünya genelinde farklı ülkelerde her yıl çok sayıda filmimizi sinemalara taşıyoruz. Örneğin üç dalda Oscar kazanan ROMA’yı dünya genelinde binin üzerinde sinema salonunda gösterime soktuk. Benzer şekilde Triple Frontier ve The Highwaymen gibi yapımlarımız da sinemalarda gösterildi. Dünyanın en iyi film yapımcıları, oyuncuları, senaristleri ve yönetmenleriyle çalışarak her zevke ve beğeniye uygun filmleri sunmaya devam edeceğiz.