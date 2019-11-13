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    HaberlerTeknoloji Haberleri HaberleriRTX 3080 ne zaman çıkacak?
    13.11.2019 - 16:55 |

    RTX 3080 ne zaman çıkacak?

    Ekran kartı konusunda piyasanın büyük bir bölümünü elinde bulunduran NVIDIA, RTX 20 serisi ile birlikte Ray Traycing teknolojisini hayatımıza soktu. Piyasadaki en güçlü ekran kartlarını elinde bulunduran firmanın, yeni modelleri için tarih belli oldu.

    RTX 3080 ne zaman çıkacak?

    Mart ayında San Jose'de gerçekleştirilmesi planlanan GPU Teknoloji Konferansı'nda yeni 7 nm üretim teknolojisine sahip olan Ampere mimarisini tanıtmayı planlayan NVIDIA, haziran ayında RTX 30 serisini piyasaya sürecek.

    Haziran ayında düzenlenecek olan Computex Fuarı ile birlikte RTX 30 serisinin tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Şu an için firma tarafından resmi bir bilgi olmasa da bugüne kadar izledikleri yol haritasına bakacak olursak, ortaya çıkan iddiaların gerçeklik payının önemli bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz.

    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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