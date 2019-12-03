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    03.12.2019 - 12:43 |

    Samsung Galaxy Watch Active 2 incelemesi

    Samsung tarafından piyasaya sürülen, Galaxy Watch Active 2'yi sizler için inceledik. Galaxy Watch Active 2'nin olumlu ve olumsuz tüm detaylarını incelememizde bulabilirsiniz.

    Samsung Galaxy Watch Active 2 incelemesi

    Satın aldığınız platforma göre 1400 ile 2600 lira arasında değişen fiyat aralığına sahi olan Samsung'un yeni piyasaya sunduğu Galaxy Watch Active 2'yi denedik. Yaklaşık 3 haftalık bir kullanımın ardından, teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerimizi sizlere anlattığımız inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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