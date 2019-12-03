03.12.2019 - 12:43 |
Samsung Galaxy Watch Active 2 incelemesi
Samsung tarafından piyasaya sürülen, Galaxy Watch Active 2'yi sizler için inceledik. Galaxy Watch Active 2'nin olumlu ve olumsuz tüm detaylarını incelememizde bulabilirsiniz.
Satın aldığınız platforma göre 1400 ile 2600 lira arasında değişen fiyat aralığına sahi olan Samsung'un yeni piyasaya sunduğu Galaxy Watch Active 2'yi denedik. Yaklaşık 3 haftalık bir kullanımın ardından, teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerimizi sizlere anlattığımız inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.