Samsung Galaxy Watch Active 2 incelemesi

Satın aldığınız platforma göre 1400 ile 2600 lira arasında değişen fiyat aralığına sahi olan Samsung'un yeni piyasaya sunduğu Galaxy Watch Active 2'yi denedik. Yaklaşık 3 haftalık bir kullanımın ardından, teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerimizi sizlere anlattığımız inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.