Spotify Premium'a zam geldi!

Popüler çevrim içi müzik platformu Spotify' yeni yıl ile birlikte yeni fiyat geliyor. Spotify tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni fiyat Ocak 2020 ile devreye girecek.

Spotify tarafından yapılan yeni fiyat açıklaması şu şekilde;

Şu anda 13.99 TL olan Premium'un fiyatı 17.99 TL olacak. Bu, sana her gün en iyi müzik hizmetini vemeye devam etmemize yardımcı olacak.

Zaten Premium üyesi olduğun için Ocak 2020'deki fatura kesim tarihine kadar 13,99 TL ödemeye devam edeceksin. Sonra üyeliğin yeni fiyattan devam edecek.

Spotify'ın yeni ücretleri ne kadar?

Öğrenciler için indirimli ücretler 6.99'dan 8.99 liraya yükselirken, standart premium üyelik ise 13.99 liradan 17.99 liraya yükseldi. 20.99 TL olan aile üyeliği ise yeni ücretlendirme ile 26.99 TL oldu.