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    HaberlerTeknoloji HaberleriSpotify’dan Disney’e özel çalma listesi
    19.07.2019 - 15:38

    Spotify’dan Disney’e özel çalma listesi

    Spotify, Disney Pixar, Marvel ve Star Wars müziklerini ve podcastlerini ‘’Disney Hub’’ isimli yeni bir listede bir araya getiriyor.

    Spotify’dan Disney’e özel çalma listesi

    Disney’e ait filmlerin ve animasyonların müzikleri Spotify’da güncel olarak yer alıyor fakat tek bir listede yer almadığı için aranılan şarkıyı, podcasti bulmak zor olabiliyor.

    Disney Hub'da ayrıca şu çalma listeleri yer alacak:

    Disney Hits, Disney Favorites, Disney Classics, Disney Singalongs, Disney Prensesi, Marvel Music, Yıldız Savaşlarının En İyisi

    Şu anda sadece Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da aktif durumda olsa da, yakın zamanda dünya genelinde görebileceğiz.

     

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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