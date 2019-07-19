Spotify’dan Disney’e özel çalma listesi

Disney’e ait filmlerin ve animasyonların müzikleri Spotify’da güncel olarak yer alıyor fakat tek bir listede yer almadığı için aranılan şarkıyı, podcasti bulmak zor olabiliyor.

Disney Hub'da ayrıca şu çalma listeleri yer alacak:

Disney Hits, Disney Favorites, Disney Classics, Disney Singalongs, Disney Prensesi, Marvel Music, Yıldız Savaşlarının En İyisi

Şu anda sadece Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da aktif durumda olsa da, yakın zamanda dünya genelinde görebileceğiz.