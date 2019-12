ViewSonic XG270QG oyuncu monitörünü tanıttı!

Lansmanda konuşan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “Ortalama bir genç 21 yaşına gelene kadar 10 bin saat oyun oynuyor, bu süre ilk ve orta öğretimde geçirilen süre ile aynı” açıklamasında bulundu. İş Geliştirme Müdürü Burak Aydın ise, “PC Gaming Donanım Pazarı sürekli artan talep nedeniyle her yıl yüzde 8 ila 10 büyüme gösteriyor. Bu büyümenin en hızlı gerçekleştiği pazar ise ViewSonic’in de içinde bulunduğu monitör grubu. Oyuncuların hep daha iyisini istediği Gaming monitörü pazarında yalnızca 2019 yılı verilerine göre ciro yüzde 72 arttı. Oyuncular düz ekranlar yerine teknolojisi giderek gelişen Curved (eğimli) ekranları tercih ediyor” ifadelerini kullandı. Giderek büyüyen Gaming pazarında oyunculara en yüksek performansı en kaliteli şekilde sunmayı amaçlayan ViewSonic, Elite serisinin son üyesi XG270QG monitörleriyle 144 Hz ekran yenileme hızını 165 Hz hıza çıkartabiliyor. Elite serisi monitörler, oyun severlere en gerçekçi deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

ABD’li görüntü teknolojileri devi ViewSonic, yeni oyuncu monitörü Elite XG270QG’yi 24 Aralık 2019 Salı günü Beşiktaş Vodafone Arena’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşen bir lansman ile tanıttı. Lansmanda konuşan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “Tüm dünyada 1 haftada 30 milyar saat oyun oynanıyor. Önümüzdeki 10 yılda ortalama bir oyuncu haftada 21 saatini oyun oynayarak geçirecek. Bir işte mükemmelleşmek için 10 bin saat süre tanımak yeterlidir. Günümüzde gençler 21 yaşına gelene kadar 10 bin saat oyun oynuyor. Bu süre, ilk ve orta öğretimde geçirilen süreyle aynı. Oyuncuların sürekli daha iyisini istemesi sebebiyle bilgisayar teknolojileri sürekli evrim geçiriyor. ViewSonic de en yüksek performansı en kaliteli şekilde ulaştırmayı hedefliyor. Bu amaçla oyunculardan gelen isteklerle ürünlerini geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Elite oyuncu monitörleri Ally monitör yan donanımı, Nano IPS Panel, 1 ms tepki süresi ve G-SYNC destekli uygulamalarıyla oyun deneyimini gerçeğe yaklaştırmayı hedefliyor.

Burak Aydın: PC Gaming Donanım Pazarı her yıl büyüyor

ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa İş Geliştirme Müdürü Burak Aydın, Gaming Donanım Pazarı’nın her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirterek, “PC Gaming Donanım Pazarı global olarak her yıl yüzde 8 ila yüzde 10 büyüyor. 2023 yılında PC Gaming Pazarı’nın 70 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin en hızlı gerçekleştiği pazar ise ViewSonic’in de içinde bulunduğu monitör grubu. Her yıl yüzde 50 büyüyen gaming monitörü pazarı 2018 yılında tüm dünyada 5 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Bu sayı son günlerini yaşadığımız 2019 yılında 7,8 milyona ulaştı. 2020 yılındaysa 11 milyon 500 binlik bir satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Oyuncuların hep daha iyisini istediği Gaming monitörü pazarında yalnızca 2019 yılı verilerine göre ciro yüzde 72 arttı. Oyuncular Flat ekranlar (düz) yerine teknolojisi giderek gelişen Curved (eğimli) ekranları tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Kesintisiz ve akıcı oyun deneyimi Elite XG270QG

Talebin daha iyi ve daha performanslı ürüne doğru sürekli arttığı Gaming monitörü pazarında ViewSonic Elite XG270QG monitörü eşsiz bir oyuncu deneyimi sunmak için tasarlandı. 27 inç’lik boyutuyla gerçek 1 ms (Gtg) tepki süresine sahip Elite XG270QG IPS Nano teknolojisiyle oyunculara en iyisini sunmayı hedefliyor. 144Hz yenileme hızını XG270QG hız aşırtma ile 165Hz’e çıkarabilen Elite XG270QG NVIDIA G-SYNC teknolojisi ile çığır açan monitör hızlı oyunlarda bile kesintisiz ve akıcı oyun keyfi sunuyor. Yeni Nano IPS panel teknolojisiyle oyunlara daha derin ve canlı renklerle hayat veren %98 DCI-P3 renk kapsamına sahip XG270QG 2560x1440 (QHD) çözünürlüğüyle oyun atmosferini en iyi şekilde kullanıcılarına taşıyor.

Tasarımında oyuncu kurulumu da dikkate alınan Elite XG270QG dahili bir mouse kablosu tutucusu, kulaklık asacağı, ultra ince fırçalanmış alüminyum tabanı ile en ince ayrıntısına kadar oyuncuların ihtiyaçları için tasarlandı.

Zamanın ötesinde yazılım ve donanımlar

Elite serisi oyuncu monitörleri için ilk kez piyasaya sunulan Elite RGB Controller ile oyuncular, 16,8 milyondan fazla RGB LED seçeneği ile ekranlarını kişiselleştirebilecekler. Bir OSD yazılım uygulaması olan Elite Display Controller ile de oyuncular ekran kumandasını kullanmadan tek tuşla ekran modlarını değiştirebiliyor.

Oyuncuların ince ayar yapması için tasarlanan Elite Ally donanımıysa oyuncuların oyun modları, Adaptive Sync, HDR, parlaklık, kontrast, RGB aydınlatma ve ekran üstü kumanda gibi ayarlarına hızlı erişimini USB bağlantılı bir dokunmatik ekran ile sağlıyor. Elite Ally sadece ViewSonic Elite serisi oyuncu monitörleriyle uyumlu çalışabiliyor.