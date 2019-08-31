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    HaberlerTeknolojiTSK'nin gücüne güç katacak!
    31.08.2019 - 11:18| AA

    TSK'nin gücüne güç katacak!

    ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasını sağlayan yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi (ADOP-2000) teslimatı  gerçekleştirdi.

    TSK'nin gücüne güç katacak!

    Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme  kapsamında, TSK'nin ihtiyacı olan söz konusu sistemlerin teslimatı sürüyor.

    ADOP-2000 Sistemi ikinci parti teslimatı, Çorlu 54'üncü Mekanize  Piyade Tugay Komutanlığında başlayan kabul faaliyetleri, Macunköy Tesisleri ve  Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde devam ederek tamamlandı.

    Bu kapsamda, Fırtına obüsü görev bilgisayarları, taşınabilir sistem  setleri, uygulama dershanesi, ateş destek unsurlarının muharebe sahasındaki  komuta kontrol ve gözetleyici fonksiyonlarını icra etmesini sağlayan sistemler  ile donatımı yapılmış zırhlı personel taşıyıcılar ve taktik tekerlekli  platformlardan oluşan sistemlerin kabulü gerçekleştirildi.

    Zırhlı personel taşıyıcılar ve taktik tekerlekli platformların tamamı  ASELSAN yerleşkeleri dışında donatıldı ve Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika  Müdürlüğünde teslim edildi.

    ETKİN, HIZLI VE EKONOMİK

    Günümüzde muharebe koşulları daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş  gücü ve beka kabiliyetine sahip ateş desteğini gerekli kılıyor. ADOP-2000, Türk  ve dünya orduları için bu gereksinimleri karşılamak için geliştirildi.

    ADOP-2000, kolordunun, kolorduya bağlı tugay ve alayların ihtiyaç  duyduğu ateş desteğinin, diğer muharebe sahası fonksiyonları ile bütünleşik  olarak etkin, hızlı ve ekonomik şekilde karşılamasını sağlıyor.

    Bu kapsamda hedeflerin tespiti, yönetimi, taktik ve teknik ateş  idaresi faaliyetleri sayısal ortamda otomatik gerçekleştiriliyor. Sistem, hedef  tespit araçlarından ateş destek koordinasyon merkezlerine, ateş idare  merkezlerinden silahlara kadar bütün ateş destek unsurları arasında hızlı ve  güvenilir veri haberleşmesini sağlıyor. Unsurlar arasındaki veri haberleşmesi,  askeri standartlardaki haberleşme protokollerine uygun taktik telsiz ve telli hat  üzerinden yapılıyor.

    ADOP-2000, orduların değişik taktik yapılanma gereksinimlerini  karşılayan esnek kullanım imkanı sunuyor. Sistem; manevra, istihbarat, hava  savunma, muharebe hizmet desteği gibi diğer muharebe sahası fonksiyonlarına ait  taktik komuta kontrol sistemlerine sayısal entegrasyon altyapısına sahip  bulunuyor.

    Sistem, fonksiyonlarını, ileri teknolojiye sahip alt sistemleri ve  askeri standartla uygun haberleşme altyapısıyla yerine getiriyor. ADOP-2000, ateş  destek unsurlarının ihtiyaç duyduğu yüksek doğrulukta yer ölçme faaliyetlerini  gerçekleştiriyor ve ihtiyaç duyulan birliklere ulaştırılmasını sağlıyor.

    Silah sistemlerinin ihtiyaç duyduğu atış doğruluğunu artırıcı  meteoroloji bilgilerini üreten sistem, bu raporları ateş destek unsurlarına  gönderiyor. ADOP-2000, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda yüksek doğrulukla  hedef tespit ihtiyaçlarına cevap veriyor.

    HEDEFE GÖRE EN ETKİN ATEŞ GÜCÜ

    Sistem, tespit edilen hedefler için ateş desteğinin planlamasını,  koordinasyonunu ve taktik ateş idaresini gerçekleştiriyor.

    ADOP-2000, muharebe sahasına ait taktik resmin ve durum bilgilerinin  sayısal harita üzerinde gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor.

    Sistem sahip olduğu yeteneklerle, komutanın niyetine ve kriterine,  eldeki bütün ateş destek vasıtalarının durumuna (silah, mühimmat, hazırlık, atıs?  menzili ve benzeri), taktik duruma, muharebe sahasının şartlarına, dost ve düşman  birliklerinin durumuna ve ateş destek koordinasyon tedbirlerine göre analiz  edilen hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına  alınmasını imkan veriyor.

    Müttefik ülkelerin ateş destek sistemlerine entegre olarak çalışabilen  ADOP-2000, obüs, havan ve çok namlulu roket sistemlerinin ateş idaresinin  otomasyonunu sağlıyor.

     

     

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