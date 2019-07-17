WhatsApp çöktü mü? İşte son durum!

WhatsApp'a giremeyen kişiler ‘’Whatsapp çöktü mü’’ sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medyada da konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde birçok yorum yapılırken sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor, girilmiyor?

Bugün 15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasında mesaj göndermeye çalışan kişiler başarısız olunca sorunun kaynağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen vatandaşlar kısa süre içerisinde konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusunun cevabı da araştırılırken sorunun kaynağı ise henüz belli olmadı. Peki, Whatsapp'a neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü?

15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasına erişim sağlanamıyor. Sorunun kaynağı ise tüm kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp'a bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Mesaj göndermekte başarısız olan kişiler sorunun kaynağı ile ilgili çözümler araştırıyor. Whatsapp'ın çökmesi ile birlikte sosyal medyada da birçok kullanıcı isyan ederek paylaşımlarda bulunuyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.