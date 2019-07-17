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    HaberlerTeknolojiWhatsApp çöktü mü? İşte son durum!
    17.07.2019 - 15:48

    WhatsApp çöktü mü? İşte son durum!

    Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulamasına bugün 15:30 itibariyle bazı kullanıcılar giriş sağlayamıyor.

    WhatsApp çöktü mü? İşte son durum!

    WhatsApp'a giremeyen kişiler ‘’Whatsapp çöktü mü’’ sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medyada da konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde birçok yorum yapılırken sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor, girilmiyor?

    Bugün 15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasında mesaj göndermeye çalışan kişiler başarısız olunca sorunun kaynağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen vatandaşlar kısa süre içerisinde konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusunun cevabı da araştırılırken sorunun kaynağı ise henüz belli olmadı. Peki, Whatsapp'a neden girilmiyor?

    WhatsApp çöktü mü?

    15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasına erişim sağlanamıyor. Sorunun kaynağı ise tüm kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp'a bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Mesaj göndermekte başarısız olan kişiler sorunun kaynağı ile ilgili çözümler araştırıyor. Whatsapp'ın çökmesi ile birlikte sosyal medyada da birçok kullanıcı isyan ederek paylaşımlarda bulunuyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

    Böyle inat görülmedi. Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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