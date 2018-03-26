Mariano González ile çok özel!

“İlk 11”, hayallerini gerçekleştirmek için güçlü bir takım olmaları gerektiğini öğrenen on bir gencin hikâyesi anlatıyor. Dizi şimdiden Disney Channel’ın yayınlandığı saat diliminde bugüne kadar en çok izlenen içeriği olmayı başardı. “İlk 11”, Pazartesi’den Perşembe’ye her gün saat 19.45’te yayınlanıyor.

Dizide hikâyenin ana karakteri olan on altı yaşındaki Gabo Moreti’yi canlandıran genç oyuncu Mario González karşımıza büyükannesiyle birlikte Álamo Seco adlı küçük bir kasabada yaşayan, futbol konusunda çok yetenekli ve tutkulu bir genç olarak çıkıyor.

Dizide Gabo’nun üstün yetenekleri, prestijli bir spor lisesi olan Spor Akademisi’nin futbol antrenörü Francisco tarafından fark ediliyor ve Francisco okulun resmi takımı olan “Altın Şahinler” de oynaması için Gabo’ya burs teklif ediyor. Gabo, Spor Akademisi’nin bulunduğu Buenos Aires’e giderek yepyeni bir maceraya başlayıp bu benzersiz yolculukta hayallerine ulaşmak için çabalarken; takımdaki diğer arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar ve ortaya çıkacak aile sırları nedeniyle büyük bir futbolcu olmak için birçok zorluğun üstesinden gelmesi gerektiğini fark ediyor.

Disney filmleri izleyerek büyüdüğünü söyleyen “İlk 11” dizisinin başrol oyuncusu Mariano González, 1992 Buenos Aires, Arjantin doğumlu.

Henüz 12 yaşındayken Los Angeles’a taşınan ve Beverly Hills Lisesi mezunu olan González, çocuk yaşlardan itibaren farklı kulüplerde ve okul takımında futbol oynamış ve Pennsylvania Üniversitesi’nden sporcu bursu kazanmış.

Siyaset Bilimleri ve Sinema bölümleri üzerine çift anadal yapan González’in babası da eski bir rugby oyuncusu. 2011 döneminde genç ve yetenekli bir futbolcuyu canlandırdığı kısa film “Underprivileged” ile festivallerde büyük ilgi gören Arjantin asıllı oyuncu, Disney prodüksiyonu “İlk 11” ile kısa süre içinde bir fenomene dönüştü.

Genç oyuncu kendi cümleleri ile hikâyesini, Disney macerasını ve Türkiye’de Disney Channel’ın en çok sevilen çeriklerinden biri olmayı başaran dizisi “İlk 11”ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor.

“İlk 11” dizisinin deneme çekimleri sürecinden nasıl haberdar oldunuz ve deneme çekimlerinin içeriği nasıldı?

Oyunculuk çalışmalarımdan kesitleri sayfama yüklemiştim; annemin televizyonda çalışan bir arkadaşı da dosyamı “İlk 11” için kadro oluşturmaya başlayan Disney ekibine göstermiş. Birkaç gün sonra beni seçmelere davet etmek için aradılar.

Los Angeles'ta yaşadığımdan, seçmeler için Meksika'ya gittim. Hazırlanmam için bazı sahneler gönderilmişti, o sahneleri oynadım ve sonra bir kurulda futbol sınavından geçtim. Aylar sonra tekrar aradılar ve kadroya katılan diğer çocuklar ile beraber performans için yoğun atölye çalışmalarına katılmak üzere Buenos Aires'e gittim. O sıralarda Los Angeles'a döndüğümde Gabo'yu oynamak için seçildiğimi söylemek üzere Disney'den tekrar aradılar. O telefonun çalmasını gerçekten çok istiyordum.

*Dizinin oyuncu kadrosunun bir parçası olduğunuzu bilmek konusunda tepkiniz ne oldu?

Los Angeles’ta evdeydim ve cep telefonumda uzak mesafe araması gördüm. Hemen Disney'in Arjantin'deki ofisleri olabileceğini düşünmeye başladım... ve gerçekten öyleydi! Bana söyledikleri ilk şey oyuncu kadrosunun bir parçası olacağımdı. Benim için bu inanılmaz sevindirici bir haberdi. Sonra Gabo'yu oynayacağımı söylediler. Sevincim ikiye katlandı, şok oldum !