Cunda sefası

Fevziye AKSOY

Geçen hafta ben yazmaya, Nihat klip çekmeye ve ortağı Serdar kafa yemeye ara verince kendimizi Ayvalık'ta bulduk. Bu yolculuk Nihat'ın muhteşem Sibirya kurdu Rasha'ya da yaradı. Bir gün etrafı kolaçan ettikten sonra, tatilimizin kalanını Ayvalık'a bağlı Cunda adasını gezerek geçirmeye karar verdik. Cunda'nın sahil yolu Ortaköy gibi ama daha az kalabalık. Eski zeytin depoları ve binalar restoran ya da kafe haline getirilmiş. Gittiğimiz her yerde Rasha'nın sevimliliği bize epey dost kazandırdığından restoranlar konusunda da iyi tüyolar aldık. Aldığımız en iyi tüyo ise Bay Nihat'ın Yeri adındaki restorandı.

Restoranın konumlandığı yüzyıllık taş bina çok iyi muhafaza edilmiş, içi de çok geniş. Bey Nihat'ın Yeri'nde mönü kullanılmıyor. Biz buzdolabında sıralanmış meze ve yemeklerden seçim yaptık. Yoğurtlu patlıcan kızartma, patlıcan salatası, daha çok ekmek, yoğurt ve sirkeli bir taratorla servis yapılan kalamar, Ayvalık peyniri, üzerine sadece yağ ve limon sıkılan haşlanmış yöresel otlarla kızarmış ekmek, rakı ile pek güzel gitti doğrusu.

Hele bir de içinde yok yok, çukur bir kasede gelen karışık salatayı kaşık kaşık yedik. Yine de tadına doyamadık. Midye tava, müdavimi olduğum kaşarlı patates kroket, tereyağı ve çok hafif kırmızı biberle pişen muhteşem karides ve karides güveç de cabası. Sürekli olarak mezelerden balığa yer kalmadığı için şikayet eden Nihat (Arkadaşım Nihat'la yemek yediğimiz yerin sahibinin adının aynı oluşu tamamen bir tesadüf eseridir!) her şeye rağmen azimle devam etti ve muradına erdi. Önüne üzeri taze, nar gibi kızarmış barbunya balığı dolu bir tabak geldi. İşimiz gücümüz yemek, içmek ve tembellik olduğu için de restoranın sunduğu tüm tatlılardan, yani kaymaklı cevizli ayva ile kabak tatlılarından ve lor peyniri tatlısından da yemekten hiç çekinmedik. Bu kadar yemeği yemenin kişi başına bedeli ise 3.5 - 5 milyon lira arasında değişiyor.



Bay Nihat'ın Yeri

Sahil Yolu, Cunda Adası



KROKAN VE ERİKLİ TART

Hazırlanış süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Porsiyon adedi: 12 dilim

Malzemesi:

* 1 kilo mürdüm eriği

* 100 gram labne peyniri

* 5 çorba kaşığı süt

* 4 çorba kaşığı sıvı yağ

* 2 paket vanilin

* 7.5 çorba kaşığı toz şeker

* 1 tutam tuz

* 4 çay bardağı un

* 1 paket kabartma tozu

* 1 su bardağı dövülmüş ceviz

* 2 kaşık tereyağı

Hazırlanışı:

1. Fırını 200 derecede ısıtın. Mürdüm eriğini yıkayın, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayıklayın. Labneyi, 4 çorba kaşığı sütü, sıvı yağı, 2.5 çorba kaşığı toz şekeri, 1 paket vanilin ve tuzu iyice karıştırın. Un ile kabartma tozunu harmanlayın. Yarısını peynirli malzemeye ekleyip tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. Kalan unu azar azar ekleyip mikserle bir hamur oluşturun.

2. Hamuru unlu bir tezgahta 32 santim çapında açın ve içi yağlanmış 28 santim çapındaki kelepçeli bir kek ya da tart kalıbına yerleştirin. Kenarlarını kullandığınız kalıba göre elinizle şekillendirin. Erikleri hamuru tamamen kaplayacak şekilde dizin ve hafifçe bastırın. 3 - 5 çorba kaşığı toz şekeri ve bir paket vanilini bir teflon tavada eritin. Tereyağı ile bir çorba kaşığı süt ekleyip sürekli karıştırarak kaynatın. Dövülmüş cevizi bu karamelaya ekleyip karıştırmaya devam edin. Fırında 45 dakika pişirin. İlk 20 dakikanın sonunda tartın üzerini parşömen kağıdı ile kapatın. Tart piştikten sonra fırından alın ve soğutun. Krem şanti ve nane ya da melise yaprakları ile süsleyin.



BALKABAĞI ÇORBASI

Hazırlanış süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Porsiyon adedi: 4 kişilik

Malzemesi:

* 3 havuç

* 200 gram patates

* 1 ince kıyılmış soğan

* 1 çorba kaşığı tereyağı

* 1 küp tavuk suyu

* Yarım kilo balkabağı

* 1 çay bardağı krem şanti

* Yarım tatlı taşığı toz kişniş

* Çeyrek demet maydanoz

* 1 çay kaşığı pul biber

* Tuz ve biber

Hazırlanışı:

1. Havuç ve patatesleri soyun, küçük parçalara doğrayın. Büyük bir teflon tencerede yağı kızdırın. Havuç ve patatesleri harmanlayın. Soğanı ekleyip sebzelerle beraber pembeleşinceye kadar kavurun. 3 su bardağını ve tavuk suyu tabletini ekledikten sonra kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve kısık ateşte 15 dakika pişirin.

2. Balkabağını temizleyin, çekirdeklerini alın ve küçük küplere kesin. Tenceredeki malzemelere ekleyip 10 dakika pişirin. Çorbadan 2 çorba kaşığı kadarını ayırın. Kalanını pareleyin. Krem şantiyi ilave edin ve kaynatın. Ayırdığınız çorbayı ekleyin. Tuz, biber ve kişniş ile tatlandırın.

3. Maydanozu yıkayıp ayıklayın. Yaprakları elinizle saplarından ayırın. Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Pul biber ve maydanoz yaprakları ile süsleyin.

Nur KÖKÜÖZ



1950'li yıllardan günümüz Ankara'sına ulaşabilmiş ender evlerden birindeyiz. Duyarlı bir mimarın sahip olduğu en güzel köşebaşındaki bu ev birkaç aydan beri kafe - restoran olarak hizmet veriyor. Çevreyi, bahçesindeki 40 yıllık ağaçları ve zamanın mimarlık şaheseri evlerini daha iyi koruyabilmek için Gülümser ve Erhan Kocabıyıkoğlu yeniden yaratmışlar bu harika mekanı. Kendi zevkleri, kişilikleri ve mesleki birikimlerinin aynası olan bir proje gerçekleştirmişler burada. Üç işlevi biraraya toplamışlar. Evleri, mimari büroları ve son olarak da kafe...

Erhan Bey'in koleksiyonundan parçalar da dekorun uzantısı olmuş. Eski telefonlar, gramofonlar, fasitler, bahçeye tek tük serpiştirilmiş eski çeşme muslukları... Ve beni acayip şaşırtan Ankara'nın 1932 yılında yapılmış Jansen planının orijinali yani Atatürk'ün mimar Jansen'e yaptırdığı Ankara şehir imar planı bir duvara asılı. Bugün Ankara'nın göbeğinde yer alan Tandoğan Meydanı o planda Tayyare Meydanı olarak görülüyor. Müthiş nostaljik, saatlerce önünde durup incelemek istiyor insan.

Ünlü bir mimar olmanın ötesinde Erhan Kocabıyıkoğlu'na takılmış bir lakap var. Yaptığı projelerin her nasılsa hep köşebaşlarına denk gelmiş olmasından ötürü ona "Köşebaşı mimarı" diyorlar. Köşe sözcüğü gerek kafenin konumu gerekse sahibinin mesleğiyle özdeşleşmesi nedeniyle çok uygun düşmüş. Kasımın ortasında olmamıza rağmen hala bahçede oturulabilecek bir gündü. Yanımda upuzun ağaçlar, etrafımda kasımpatıları, cam güzelleri, yeşillerin kızıla dönüştüğü en sevdiğim mevsim sonbahar. Yemeğime günün çorbası kremalı sebze çorbasıyla başladım. Mutfağa dinginlik katmak ve mönüden yemek seçmeyi kolaylaştırmak için günün mönüsü oluşturulmuş. Ana yemek olarak köşenin spesiyalitesi köşe kebap istedim. Pidenin üstünde etler, yanında yoğurt, etrafında salçalı sos. Biraz İskender'i andırıyor. Böylece devasa bir tabak içinde nefis bir kebap yedim. İsterseniz yanında küçük tabaklarda kabuklu patates tava veya soğan halkaları da isteyebilirsiniz. Buradaki salatalara bayılıyorum. Her defasında başka salata siparişi verip içlerinde en beğendiğimi saptamaya çalışıyorum. Henüz tüm çeşitleri yemeye fırsatım olmadıysa da mimoza salatayı hararetle tavsiye ederim. Bu arada bol parmesanlı makarna çeşitlerini de unutmamak lazım.

Aslında kafe olarak oldukça zengin bir mönüye sahipler. Kesinlikle yazmak istediğim bir şey de buradaki şaraplarla ilgili. Köşe'de çok çeşitli yabancı şaraplar var. Fiyatları da inanılmaz uygun. Minimal karla satılan İtalyan ve Fransız şaraplarını tatmadan buradan ayrılmayın. Köşe'de kişi başına yemek 3 - 6 milyon liraya kadar. Yabancı şarabın kadehi 1.5, şişesi 9 milyon lira.



Köşe Kafe Restoran

Arjantin Cad., 2 / B, Gaziosmanpaşa

Tel: 0312 466 09 66

