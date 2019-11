Sabrınızı mükafatlandırın

Fevziye AKSOY

* Susam Restaurant

Susam'ın şık dekorasyonu ve sıcak atmosferinde orucunuzu terbiyeli paça çorbası ile açabilir; reçel, domates, salatalık, söğüş, zeytin, çiğ pastırma, sucuk, beyaz peynir, rokfor, tulum peyniri ve yumurtadan oluşan Ramazan tabağı ile devam edip ana yemekte mevsim salatası, sebzeli piliç sarmanın keyfini çıkartabilirsiniz. Bu lezzetli iftar yemeklerinin ardından da dondurmalı kazandibi ile son noktayı koyabilirsiniz. Susam'da iftar mönüsünün kişi başına bedeli KDV dahil 7.5 milyon lira. Adres: Kılıçalipaşa Mah., Susam Sok. No: 6, Cihangir - İstanbul Tel: 0212- 251 59 35



* Moni Restaurant

Bu deniz mahsülleri restoranı da iftar saati için müşterilerine özel bir mönü sunuyor. Balıkseverler Ramazan boyunca kahvaltılık, Zarzuella, Paella, Wennington (milföye sarılı jumbo karides), balık mücveri, kağıtta sakızlı levrek buğulama (arzuya göre ızgara bonfile seçebilirsiniz) ve yeşil elma veya kireçte kabak tatlısı içeren mönü ile ihya edilecekler. Kişi başına 9 milyon 450 bin liralık bu mönüye iki adet meşrubat ve KDV dahil. Adres: Kefeliköy Cad. No: 92, Tarabya - İstanbul Tel: 0212 - 262 81 82



* Polat Renaissance İstanbul Hotel

Polat Renaissance İstanbul Hotel bu yıl da Ramazan ayı süresince konuklarına en iyi hizmeti vermek, iftardan sahura tüm arzu ve gereksinimlerinizi karşılamak için büyük bir özenle hazırlanıyor. Keyifli, huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeniz için tüm yapmanız gereken aşağıdaki seçenekleri değerlendirmek: Mangal Restaurant: Fasıl eşliğinde iftar mönülerinin dayanılmaz lezzeti...



Marmara Restaurant: Geleneksel Türk mutfağının tüm zenginliğinin sergilendiği özel iftar büfesi ve fasıl...



Özel ziyafet servisi: 30 kişiden bin kişiye kadar iftar davetleri için Polat Renaissance İstanbul Hotel; salon mönü ve fiyat açısından geniş seçenekler sunuyor.

Restoranlarda fiyatlar kişi başına KDV dahil 7 milyon 200 bin ila 8 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. 1 milyon 350 bin lira olan limitsiz meşrubat mönülere dahil değil. Adres: Sahil Cad., Yeşilyurt - İstanbul Tel: 0212 663 17 00



* The Marmara

Eski İstanbul'un efsanevi "Ramazan Sofraları" bu yıl The Marmara İstanbul'da yaşanacak. Ramazan ayı boyunca geleneksel Türk yemeklerini içeren iftar mönüleri Brasserie'de Aşiyan grubunun fasıl müziği eşliğinde konuklara sunulacak. Çeşit çeşit iftariyelikler, Karadeniz pideleri, bohça mantısı, ayvalı kuzu saray kebabı, patlıcan hünkar dolması, tiryaki kebabı ve Türk damak tadını yansıtan pek çok yemek açık büfede yerini alacak. Zengin ve tarihi iftar sofrası geleneklerini yaşatan Türk tatlıları, kaymaklı güllaç, cevizli kabak tatlısı, sultan tatlısı ve daha birçok tatlı da sunulacak. Açık büfenin kişi başına fiyatı KDV dahil 9 milyon 250 bin lira. Adres: Taksim - İstanbul Tel: 0212- 251 46 96



* Crowne Plaza İstanbul

Crowne Plaza Oteli Ramazan ayı süresince Veranda Restaurant'da her akşam güneşin batışıyla birlikte, canlı tasavvuf müziği eşliğinde zengin seçenekler sunan bir iftar büfesi ile konuklarının hizmetinde. Zengin iftariyelikler, 2 çeşit çorba, 5 çeşit ana yemek, lohusa şerbeti, demir hindi, vişne suyu, ayran, çerez büfesi, Türk tatlı çeşitleri ve 7 çeşit turşudan oluşan açık büfenin kişi başına fiyatı KDV dahil 8 milyon 600 bin lira. Bu fiyata büfede sunulan içeceklerin dışındaki meşrubatlar dahil değil. Adres: Sahil Yolu, Ataköy - İstanbul Tel: 0212 - 560 81 00



* Seaport Restaurant

Beylerbeyi'nde uçsuz bucaksız müthiş deniz manzarası ve bir fasıl grubunun müzikleri eşliğinde iftar sofrasının keyfini çıkarabilmeniz için Seaport Restaurant da kolları sıvadı. İftar mönüsü geleneksel iftariyelik çeşitleri, kırmızı mercimek veya yayla çorbası, su böreği ve geleneksel tepsi böreği, Seaport salatası, et (pirzola, bonfile vs.) veya balık (çupra, fileto, kalamar tava, balık köftesi), ızgara tabağı ve bunlarla birlikte servis yapılan bademli kroket ile mevsim sebzeleri, kaymaklı Türk tatlı çeşitleri ve mevsim meyvelerinden oluşuyor. Limitsiz meşrubat, şerbet ve KDV'nin dahil olduğu mönünün kişi başına bedeli 6.5 milyon lira. Adres: Yalıboyu Cad. No: 36 Beylerbeyi - İstanbul Tel: 0216 - 422 28 51







DOMATESLİ BRÜKSEL SALATASI

Hazırlanış süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Porsiyon adedi: 4 kişilik

Malzemesi:

* 1 kilo Brüksel lahanası

* 750 gram patates

* 3 orta boy domates

* 2 soğan

* 2 çorba kaşığı un

* 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

* 1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

* 1 + 1 / 4 su bardağı su

* 2.5 su bardağı domates suyu

* 1.5 su bardağı taze krema

* Yarım demet ince kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

1. Brüksel lahanasını temizleyip ayıklayın. Gerekirse ortadan ikiye bölün. Patatesleri soyup yıkayın. Büyüklüklerine göre ikiye ya da dörde bölün. Her iki sebzeyi tuzlu suda 20 dakika haşlayın. Tencerenin kapağını kapalı tutun.

2. Bu arada domatesleri yıkayıp dörde bölün. Çekirdeklerini alın. Küplere doğrayın. Soğanı ayıklayıp ince ince kıyın. Teflon bir tencerede yağı kızdırın. Soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ateşten alın. Un ile kırmızı biberi kızgın yağın üzerine serpiştirin. Tekrar ateşe koyun ve sürekli karıştırarak kavurun. Suyu, domates suyunu ve taze kremayı azar azar ekleyerek hızlı hareketlerle sürekli karıştırın. Kaynatın. Domatesleri ilave edin. Çok kısık ateşte 5 dakika pişirin. 3. Patates ile Brüksel lahanalarının suyunu iyice süzün. Tenceredeki sosa ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Çukur servis tabağına aktarın ve maydanoz ile süsleyin.



MANTAR - JAMBON SOSLU FIRIN PATATES

Hazırlanış süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Porsiyon adedi: 4 kişilik

Malzemesi:

* 12 adet, aşağı yukarı 100'er gramlık patates

* 1 orta boy soğan

* 300 gram mantar

* 150 gram küplere doğranmış dana jambon

* Yarım tatlı kaşığı kekik

* 1 çorba kaşığı sıvı yağ

* 150 gram Pınar Beyaz Çeşnili

* 2 çay bardağı kremşanti

Hazırlanışı:

1. Fırını 200 derecede ısıtın. Patatesleri soymadan bir fırça ile iyice yıkayın. 20 dakika haşlayın. Soğanı ayıklayıp küçük küplere doğrayın. Mantarları temizleyip dilimleyin.

2. Teflon bir tavada yağı kızdırın ve soğanı pembeleşene kadar kavurun. Mantarları ilave edin ve kızartın. Jambon ve kekiği ekleyin. Peynir ve kremşantiyi, ikişer çorba kaşığı haricinde tavadaki malzemelere yedirip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Tuz ve biber ile tatlandırın.

3. Patateslerin suynu süzün. Uzunlamasına ince birer kapak kesin. Patateslerin içini dış yüzeyi zedelemeden bir kaşıkla alın. Patates içlerini çatalla iyice ezip tavadaki malzemelere karıştırın. Mantarlı malzemeyle patateslerin içini doldurun. Yağlanmış bir tepsiye dizin ve 12 - 15 dakika fırında pişirin. Kalan peynir ve kremşantiyi iyice karıştırıp sos haline getirin. Patatesleri servis tabaklarına yerleştirin. Üzerlerine sosu paylaştırın.

Nur KÖKÜÖZ



Uydukent Bilkent kent gürültüsünden uzak yaşama özleminin gerçekleştiği bir yer olmasının yanı sıra şehir merkezinde oturanlar için haftasonlarında gidilen bir eğlence dünyası oldu. Biz de geçen haftasonunda hipermarketlerde alışverişimizi yapıp, Ankuva'da karnımızı doyurduktan sonra Bilkent Plaza'da yeni açılan 5 salonlu Tepe Cinemaxx'a gitmeyi planlamıştık.

Sinema öncesi boş zamanımızı hoş ve çabuk bir öğle yemeği yiyerek geçirmeye karar verdik ve "Acaba nerede yesek?" diye düşünerek Ankuva'da dolaşırken, önce adı, sonra da mekanın şirinliği ve ürünlerinin kışkırtıcı tanıtım panosu dikkatimizi çekti. Amerika'nın sandviç devi Schlotzsky'nin önündeydik. Burası hem sandviççi hem de pizacıydı. Dantel gibi ekmekler içinde nefis sandviçler yapılıyor, pizzaların lezzeti görüntüsünden kendini ele veriyordu. İşte tam düşündüğümüz gibi bir yer keşfetmiştik. Dünyanın her yerinde standart malzemelerle hazırlanıyor Schlotzsky sandviç ve pizzaları. Ayrıca salata ve çorba çeşitleri de mönüye farklı tatlar getiriyor. Vitamin ve mineral değerleri zengin olan ürünlerin yağ ve kolestrol oranları da oldukça düşük. Ve en önemlisi hiçbir malzeme kızartılmıyor. Kullanılan tüm malzemeler yüzde yüz yerli firmalar tarafından üretiliyor. Örneğin Trakya Un Fabrikası'nda özel tarifeyle hazırlanıyor.

Çorba ve salatayı başka bir zamana bırakıp, birer pizza ve sandviç ısmarladık. Benim seçtiğim "the original" sandviç, yani tost edilmiş özel ekmek içinde 3 çeşit et - sucuk, dana salamı, Macar salamı - 2 çeşit peynir, hardal, marine edilmiş siyah zeytin, soğan, göbek, marul, domates. Salamlar hafifçe dantel gözenekli ekmeğin etrafına yayılmış, incecik kıyılmış marullar ibrişim gibi dışına taşmış. Ilık ekmeğin içinden hepsi bana göz kırpıyor. İnsanın okurken bile ağzı sulanıyor, değil mi?

Pizza da aynı hamurdan yapılıyor. Mönüde 10 çeşit sandviç, 8 çeşit pizza saydım. Yemek yerken tesadüfen gördüğüm ve Roma'da yaşamış olan Dışişleri mensubu arkadaşım Osman Durak "Ben bir Roma'da bir de burada pizza yerim," diyordu.

Schlotzsky sandviçini farklı kılan ve lezzetinden parmak ısırtan en önemli unsur hamuru. Bol gözenekli hamur yüzde 80 su, yüzde 20 un içeriyor ve özel formülüyle günlük olarak hazırlanıyor. Schlotzsky's Deli'de yemek yiyerek günlük demir ihtiyacınızın yüzde 50'sini, A vitamini ihtiyacınızın yüzde 35'ini karşılayabilirsiniz.

Kokusu uzaklardan duyulan aromatik kahvelere nihayet sıra geldi. French vanilla mı forrest rain mi? Hayır, hazelnut yani fındık aromalı kahvemi de içip, demirlerimizi ve A vitaminimizi yüklenip, yağ ve kolestrolden arınmış olarak hala damağımızda kahvelerin aromasıyla sinemanın yolunu tuttuk. Fiyatını gelince, the original sandviç 850 bin, pizza 760 bin - 1 milyon 125 bin lira arasında.



Schlozsky's Deli

Bilkent Plaza Ankuva No. 28

Tel: 0312 266 78 88