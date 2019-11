Son akşam yemeği

Fevziye AKSOY

* Seaport Restaurant Beylerbeyi'nde uçsuz bucaksız müthiş deniz manzarası, restoran bölümünde Gilda ile arkadaşlarının Çigan müziği ve Beylerbeyi salonunda Seaport fasıl eşliğinde yeni yıla keyifli bir merhaba diyebilmeniz için Seaport Restaurant kolları sıvadı. Yılbaşı mönüsü balık çeşitleri içeren özel bir soğuk antre tabağı, kalamar tava, balık köftesi ve börek çeşitleri ihtiva eden sıcak antre tabağı, Seaport şef salatası, kestaneli hindi filetosu ve bunlarla birlikte servisi yapılan bademli kroket, mevsim sebzeleri ve iç pilav, Türk tatlıları aranjmanı, mevsim meyveleri ve sabaha karşı işkembe çorbasından oluşuyor. Limitsiz meşrubat ve yerli içkiler ile KDV'nin dahil olduğu mönünün kişi başına bedeli 16 milyon 500 bin lira.

Adres: Yalıboyu Cad., No: 36, Beylerbeyi

Tel: 0216 422 28 51



* Mega Residence Schnitzel Restaurant Schnitzel yılbaşını Latin müziğinin ritmik parçaları ve sürpriz hediyelerle karşılıyor. Yılbaşı mönüsünde füme balık tabağı, kapari çiçeği ile avokado soslu deniz mahsülleri salatası; ıspanaklı cevizli börek; tartar soslu peynir köfteleri; mantar soslu fırında kızartılmış hindi, iç pilav ve sote edilmiş mevsim sebzeleri, dondurmalı ayva tatlısı, yeni yıl pastası ile geleneksel işkembe çorbası yer alıyor. Limitsiz yerli içki ve KDV'nin dahil olduğu bu mönünün kişi başına fiyatı 75 dolar. Ayrıca Mega Residence, yılbaşı gecesine özel promosyonunda tek ve çift kişilik oda farkı olmadan KDV ve açık büfe kahvaltı dahil 100 dolara konaklama imkanı sunuyor.

Adres: Eytam Cad., No: 33, 80200 Teşvikiye

Tel: 0212 231 31 61



* Susam

Susam da yılbaşını mükemmel bir mönü ile karşılayacak. Yılbaşı gecesine 6 çeşit iştah açıcı ve margaritalı bir kokteylle başlanacak. Ana mönüde ise 10 çeşit mezeden oluşan bir yılbaşı tabağı, proşki ile susamlı ve ekşi - tatlı soslu kalamar tava içeren ara sıcaklar, krotonlu ve enginar göbekli porçini mantarlı yılbaşı salatası, seçenekli olarak iç pilav, brokoli ve beğendi garnitürlü kestaneli yılbaşı hindisi ile pazılı levrek dolması, şokola soslu parfe ya da incir ve kayısılı Grand Marnier aromalı dondurma topları ve krotonlu mercimek çorbası damak zevkinize hitap edecek. Susam'da yılbaşı gecesini geçirmenin kişi başına bedeli, limitsiz yerli içki, meşrubat ve KDV dahil 85 dolar. 12 kişi ve üstü gruplarda ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Adres: Kılıçalipaşa Mah., Susam Sok., No: 6, Cihangir

Tel: 0212 251 59 35



* L'appart

L'appart'da parizyen bir ortamda, 2 kişilik bir gitar grubunun Fransız ve Latin ezgileri eşliğinde yeni yıla merhaba diyebilirsiniz. Yılbaşı mönüsü kanepeler eşliğinde aperitif, incir püresi ve armanyaklı kaz ciğeri, sorbe, şampanyalı sabayon soslu buğulama fener balığı, "Grand veneur" usulü bonfile ile sunulan müthiş garnitürler, gece yarısı bir bardak şampanya, salata karışımı eşliğinde Fransız peynirleri tabağı, çikolata ve mandalinalı tatlılar tabağı, kahve ile küçük kurabiyeler ve sabaha karşı soğan çorbasından oluşan bir Fransız rüyası. Seçkin mönünün kişi başına fiyatı limitsiz yerli içki, servis ve KDV dahil 55 milyon lira.

Adres: Mim Kemal Öke Cad., Nişantaşı

Tel: (0212) 225 46 40



* Darüşşafaka Polo Club House

Polo Club House, ilk kez düzenleyeceği yılbaşı özel gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Yeni yıla Bülent Özdemir - Betül Demir ikilisinin müzikleri eşliğinde girerken, 10 çeşit mezeden oluşan meze tabağı, sebzeli krep, mevsim salata, kestaneli hindi, çikolata soslu parfe, meyve ve işkembe çorbası içeren özel mönünün keyfini çıkarabilirsiniz. Limitsiz yerli içki, viski ve KDV'nin dahil olduğu bu mönünün kişi başına fiyatı 100 dolar.

Adres: Darüşşafaka, Çetin Berkmen Spor Tesisleri, Derbent Mevkii, Maslak

Tel: 0212 285 96 58



YILBAŞINA ÖZEL BROWNİE

Hazırlanış süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Porsiyon adedi: 130 adet

Malzemesi:

* 600 gram Nestle desert çikolata (kahverengi ambalajda pasta yapımı için olan)

* 100 gram tereyağı veya margarin

* 1 çorba kaşığı taze krema

* 4 yumurta

* 6 fincan + 1 çorba kaşığı kahverengi şeker

* 2 çay bardağı un

* 5.5 fincan toz badem

* 1 su bardağı tuzsuz ve kabuksuz bütün badem

* 1 çay bardağı krem şanti

* Pişirme kağıdı

Hazırlanışı:

1. Fırını 175 derecede ısıtın. Çikolatayı keskin bir bıçakla küçük parçalara doğrayın. Yarısını yağ ve taze krema ile benmari usulü karıştırarak eritin. Soğumaya bırakın. Yumurta ile şekeri mikserde krema haline getirin. Çikolatalı kremayı ilave edip hafif hareketlerle karıştırın. Un ile toz bademi ekleyip karıştırdıktan sonra tahta bir kaşıkla bütün badem ve 1 çay bardağı şamfıstığı hamura karıştırın.

2. 32 x 39 santimlik bir fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın. Hamuru bir spatula ile tepsiye yayın ve fırında 45 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Bu arada krem şantiyi hafifçe ısıtın. Kalan çikolatayı ekleyip sürekli karıştırarak eritin.

3. Çikolatalı kremayı tepsideki kekin üzerine sürün. 3 çorba kaşığı şamfıstığı doğrayın ve kekin üzerine serpiştirin. Krema tam kuruyana kadar 2.5 saat bekletin. Krema kuruduktan sonra keskin bir bıçakla 3x3 santimlik 130 parça brownie kesip büyük bir servis tabağına dizin.



SÜRPRİZ KARİDES KOKTEYL

Porsiyon adedi: 4 kişilik

Malzemesi:

* 1 salatalık

* Küçük bir aysberg salatasının yarısı

* 1 cam kavanoz (370 gram civarında) kuşkonmaz

* 250 gram karides

* 1 çay bardağı krem şanti

* 3 çorba kaşığı ketçap

* 1 çay bardağı mayonez

* 1 çorba kaşığı limon suyu

* Süs için 8 adet kabuklu karides ve taze nane yaprağı

Hazırlanışı:

1. Salatalığı yıkayıp kabuğunu soymadan uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini alın ve küçük küplere kesin. Salata yapraklarını iyice yıkayıp kurutun. Birkaç yaprağını şeritlere kesin. Kuşkonmazın suyunu süzüp küçük parçalara doğrayın. Karidesleri yıkayıp mutfak havlusu ile kurutun.

2. Krem şantiyi kar haline değil sadece koyu bir kıvama gelene kadar mikserle çırpın. Ketçap, mayonez ve limon suyunu ilave edip kaşıkla karıştırın. İsteğe göre tuz ve karabiber ile tatlandırın.

3. Karides, salatalık, şerit salata yaprakları ve kuşkonmazı hafif hareketlerle sosa karıştırın. Servis kaselerini kalan salata yaprakları ile kaplayın. Karidesli malzemeyi paylaştırın. Kabuklu karidesler ve nane yaprakları ile süsleyin.

Nur KÖKÜÖZ



Hilton iki ayrı restoranında özel mönü uyguluyor. "Green House"da açık büfe Akdeniz yemekleri: İştah açıcılar ve salatalar, taze karides, bulgurlu somon. Ana yemeklerde tuzda pişmiş somon, paella, kızarmış kuzu budu. Limitsiz yerli içki, 1 kadeh köpüklü şarap dahil 16 milyon. Marco Polo'da Alan Ginter orkestrası eşliğinde swing melodilerle dans edilecek. Yılbaşı özel mönüsü çok zengin. Terine soslu tütsülenmiş yılan balığı, salata, baharatlı mouseline, istakoz konsome, hamura sarılmış somon fileto, şampanya sorbe ve geleneksel fırında hindi veya kaz ya da dana sırtı. Limitsiz yerli içki, 1 kadeh köpüklü şarap hepsi 35 milyon. Lotus Bar'da 22:30'da parti başlıyor. Giriş 10 milyon. bir içki dahil. Tel: 468 28 88

Sheraton "Le Jardin"de 20:30 - 02:00 arası Elçim ve Uğur ikilisiyle özel program var. Açık büfe ve sınırsız içki dahil 24 milyon. "Santini" özel ve romantik bir ortam hazırlamış. Yılbaşı mönüsü İtalyan yemeklerinden oluşuyor. Sınırsız yerli ve yabancı içki 29 milyon. "Club House" barda Ramona ve Gurup Dialog'la zamana yolculuk yapılarak dans edilecek. Ve 22:30'dan sonra kesintisiz eğlence başlıyor. Bir içki dahil giriş 10 milyon. Tel: 468 54 54 Schnitzel Restoran'da Nostalgic trio ve fasıl müziğiyle özel eğlence var. Mönüde ordövr tabağı, deniz mahsulleri krep, piliç kroket, börek, fırında hindi, iç pilav, dondurmalı ayva tatlısı bulunuyor. Limitsiz içki dahil 20 milyon. Tel: 468 54 00

Cafe de Paris'de özel yeni yıl mönüsünün yanı sıra standart Cafe de Paris mönüsü de devam ediyor. Yorulmadan romantik bir yılbaşı geçirmek için ideal. Fiks mönü içki hariç 6 milyon. Tel: 440 51 23

En keyifli program Mydonose'da. Yemek mönüsü muhteşem. Sabaha kadar yiyip içilecek. Mönü soğuk ördek tabağıyla başlıyor, arkasından altın porchini konsome, somon fileto Wellington, şampanya ve çilekli sorbe. Ana yemekte iki seçenek var. Hindi fırın veya rokforlu fileminyon. Tatlı olarak kestane ve dut parfe. Ve finalde işkembe çorbası. Yemekli yerler 30 - 35 - 40 milyon. Limitli içki fiks fiyata dahil. Bar masaları 20 milyon. Buna bir içki dahil. Orkestra dans müziği çalacak. Gece 11:30'da Candan Erçetin program yapıyor. Tel: 478 16 66

Özelliğinden dolayı yeni yılı hem sokakta hem de iç mekanda kutlama etkisi sağlıyor Saklıkent. Gençler yılbaşı gecesi rock, blues ve günün en keyifli müzikleriyle Saklıkent'te renkli bir gece geçirecek. Giriş ücreti içki hariç 3.5 milyon. Xanadu gençlere seçenek olarak çok hoş bir program ve mönü çıkarıyor. Rusya'dan gelen Sergei ve Boris canlı müzik ve şov yapacaklar. Mönüde kırmızı havyarlı vol - au - vent, avokado salatası, kestaneli hindi sarma, frambuaz püresi ve limonlu dondurma var. Ve elbette sonunda işkembe çorbası. Limitsiz yerli içki dahil 20 milyon. Sadece diskoteğe katılmak için içki dahil 10 milyon. Tel: 467 48 74