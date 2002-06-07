AB’ye destek lafla olmaz...

Onca sivil toplum örgütü bir araya gelip Avrupa Birliği için platform oluşturmuş. Ne güzel. Umarız bu yaklaşımları politikacılarınki gibi samimiyetsiz olmaz.

Söz konusu sivil toplum örgütleri on milyonlarca kişiyi temsil ediyormuş. Keşke bu konuda bir AB’ye destek mitingi düzenleseler de Ankara güçlerini çok daha etkin bir şekilde hissedebilse.

Listeye bakıyoruz, ooooo kimler var kimler. Oysa bu konuda gençlerin sıkıntısı olduğunda ilgilenecek bir tek kurum ya da kişi bulmak mümkün olmuyor!..

AB’ye niçin girmek istiyoruz? AB standartlarına ulaşmak için. İşte bu konuda en gayretli kesimlerden birisi de üniversite öğrencileri. Onların gayretleriyle AB’nin öğrenci değişim programlarının kapsamına, aday ülke olmasına karşın Türkiye de dahil edildi. Eğer önlerindeki engeller kalksa on binlerce üniversite öğrencisi elini cebine atmadan AB ülkelerinden birinde gidip öğrenim görebilecek. Ama nerdeeeeee...

Hazır böyle bir platform kurulmuşken Socrates, Leonardo da Vinci, Erasmus projelerinin akıbetini bir araştırıverseler ne iyi olur. Yine elleri değmişken okullardaki Fransızca ve Almanca dersleri niye kaldırıldı? Onu da bir soruşturuversinler. Çuvaldızını bize batırırken AB’ye de şu soruyu yöneltir ve cevabını alırlarsa bu konudaki samimiyetlerinden artık zerre kadar şüphe duymayız.

Sorumuz şu: İnsan haklarından ekonomiye, tarımdan kokoreçe kadar neredeyse el atmadığınız konu kalmadı. İyi de ediyorsunuz. Peki ama eğitim konusunda neden bu kadar duyarsızsınız? Bu konu neden hiç ilginizi çekmiyor?..

Devlet kolejlerine hücum

Özel okulların milyarlık ücretleri velilerin gözünü iyice korkuttu. Veliler çareyi parasız devlet kolejinde aramaya başladılar. Geçen hafta yapılan özel okullar sınavına sadece 13 bin öğrenci katılırken, bu hafta sonu yapılacak anadolu liseleri ve fen liseleri sınavına 569 bin öğrenci girecek. Özel okulları kazanan adaylardan pek çoğunun anadolu liseleri ya da fen liselerini kazanmaları halinde bu okulları tercih edecek olması özel okul sahiplerini şimdiden düşündürmeye başladı.

Önümüzdeki öğretim yılında birçok okulda giriş puanlarının önceki yıllara göre çok daha düşmesi ve veli profilinin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve özel okul sahipleri arasında vergi oranları ve ücretlerin düşürülmesine yönelik görüşmelerden ise bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamadı...

ÖSYM’nin gerçekleştirdiği askeri liselere giriş sınavında bir sorun olduğu kesin. Çok sayıda mesaj geliyor. Daha çok soru yaptığı halde kazanamayanlardan, sınava girip kazandığı halde mülakatta kılavuzdaki belirsizlikler nedeniyle eleneceğim kuşkusu taşıyanlara kadar çok farklı şikâyetler söz konusu. ÖSYM’nin velilere gönderdiği klasik "Belgeleriniz incelenmiştir. Bir yanlışlık söz konusu değildir" yönündeki açıklamalar inandırıcı değildir.

Bu konuda yapılacak ayrıntılı ve inandırıcı bir açıklama, söylentileri bitireceği gibi kurumların yıpranmasını da önleyecektir!..