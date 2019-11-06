Ara tatil kime yaradı?

Okullarda bu yıl ilk kez ara yarıyıl tatil uygulamasına gidiliyor. Ara tatil nedeniyle tur satışlarında patlama olmuş!

18-22 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil anne babaları tedirgin etse de görünen o ki en çok turizmcileri sevindirdi!

Bakalım eğitime katkısı ne olacak?.. 4 yarıyıllı sistem, Cumhuriyet tarihi boyunca hep gündeme geldi, hep tartışıldı ve her defasında vazgeçildi. Çünkü Türkiye’nin koşulları buna uygun değildi. Bunun böyle olmadığını, bu yıl, görerek, yaşayarak, iliklerimize kadar hissedeceğiz...

Dünyanın en az eğitim süresine ama en çok tatil yapma şansına sahip ülkelerden biriyiz. Üstelik okullarımızın çoğunda yarım gün eğitim yapılıyor.

Çok farklı iklime sahibiz ve aile boyu hep birlikte tatil yapma alışkanlığımız var. Yani öyle istediğimiz zaman tatile çıkamayız. Özellikle de çalışan anne babalar çok dertli. Peki, bu süreçte çocuklar ne olacak endişesi yaşıyorlar.

Motivasyon?

Bizde genel alışkanlıktır, tatil öncesi ve tatil sonrası motivasyon öyle kolay kolay sağlanmaz. Ara tatillerden sonra da bu kayıp günlerin sayısı daha da artacak!

Bu arada yorulan sadece öğrencilermiş gibi onlara tatil verip, öğretmenlerin göz ardı edilmesi, tıpkı veliler gibi öğretmenlerimizi de kırmış vaziyette... Kırk yılı aşkın süredir eğitimin tam da göbeğindeyiz.

Bu süreçte gördük ki öğrenci, veli ve öğretmenlerin tümüyle benimsemediği hiçbir proje başarılı ve kalıcı olmadı!

Bakalım, dört yarıyıllı, bol tatilli yeni modelin geleceği ne olacak?.. Turizmcilere gelince, onlar elbette sevinecek. En ölü sezonda turizmde hareket sağlanacak. Peki ya kendi çocuklarının geleceği?

Eminiz ki onların da çocukları vardır ve bu konuda tedirgin olan eğitimcileri, anne, babaları en iyi onlar anlayacaklardır...

Veliler ne diyor?

Önceki gün bu yönde bir tweet attım, yağmur gibi mesaj yağdı. Anlaşılan, MEB, önlük tanıtımı yapmaktan bu konuya çok fırsat bulamadı! İşte gelen mesajlardan bazıları:

Önce tatil dediler, şimdi de isteyene okul var oldu. Her şeyimiz plansız programsız! Eğitim ve öğretim turizme hizmet için mi yapılır?

Uygulanmayan ve kalıcı olmayacak şeyleri yapmasınlar, boşuna düzen değişmesin bari!

Ara tatil eğitimi olumsuz etkiler. Tam düzen kuruldu, sistem çalışmaya başladı hop tatil. Dönüşte bir iki hafta ısınma toparlanma derken...

Sistemin eğitime katkı sağlaması değil de turizme katkı sağlaması hedeflendiği için çok da şey beklememek lazım.

Tamamen saçmalık, ara tatiller konsantrasyon bozuyor, çalışan ailelere çok zorluk yaratacak. Müfredat zayıf, bununla ilgilenmek yerine tatille, önlükle meşguller.

Kızım şu an 1. sınıf öğrencisi, öğretmenimiz 1. sınıf öğrencileri için 15 günlük ara tatil bile gerileme oluyor, şu an okula yeni alışmışken, daha erken gerileyecekler dedi. Bunun stresini yaşıyoruz. 1. sınıfların alışması çok zor oluyor.

Sayın Bakanımız köklü devrimler yapmaya devam ediyor. 1. devrim ara tatil devrimi, 2. devrim öğretmenlere önlük devrimi. Tüm sorunlarımız çözülüyor çok şükür!

Eğitim yok, eğitim. Tatil olmuş, olmamış kimin umurunda.

O da başarısız olur, benden söylemesi, yeni motive olmuştu çocuklar derse, bir haftalık ara, dersten koparacak öğrencileri, öğretmenler de bakalım hangi kültürel faaliyette bulunacak.

Uymaz bize. Bizim coğrafya, iklim olarak sıcak, bana göre ders saatlerini düşürsünler. Bu işten tek kârlı çıkacak turizm sektörü olacak. Zengin yine her şart ve tarih aralığında tatile götürür. İnsanlar bu ekonomik şartlar altında çocuklarıyla baş başa kalır.

Çalışan anne-baba için eziyet. Çocuk için boş geçecek bir hafta. Amaç bir fayda sağlamak ise o hafta tüm öğrencilere şehir içi kültür aktiviteleri okul tarafından düzenlenebilir. Özellikle İstanbul içinde gezilecek birçok tarihi mekân var...

Özetin özeti: MEB’in umurunda değil ama belki belediyeler ve diğer kurumlar yardımcı olur. Örneğin ulaşım, müzeler, tiyatrolar, sergiler, sinemalar, parklar ücretsiz ya da indirimli olamaz mı?..