Barış Pınarı Harekâtı ve YURTKUR’dan haberler

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

Askerlerimize bu zorlu süreçte canı gönülden başarılar diliyoruz.

İç politikadaki kırgınlıkları bir yana bırakıp, ulusça, zafere odaklanmalıyız.

Düzeni bozan onlar ama barışı getiren biz olacağız.

Savaş meydanlarında kazanılan zafer ve barışın, kalıcı olması için diplomasiyle taçlandırılması gerekir.

İşte bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Dünyanın neresinde bir tanıdığınız varsa, ne olur, onlara, neden orada olduğumuzu çok iyi anlatın!..

YURTKUR’dan müjdeler

YURTKUR Genel Müdürü Recep Ali Er ile uzunca bir söyleşi yaptık. Öğrencilere müjdeli haberleri var. Er, birkaç yıl içerisinde, büyük birkaç kent dışında yurt sorunu kalmayacağını söyledi. Kredi takibi konusunda ise “Muhatap biz değiliz, Maliye ama iş bulamayan, bunu, önceden beyan ederse, erteleme olur” dedi. Öğrencilere yapılan kahvaltı ve yemek yardımının artarak devam edeceğini söyledi.

En sıkıntılı konulardan biri olan “Kredi borçlarını ödemeyenlere haciz geliyor mu?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Biz isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. Öğrencilik bittikten sonraki takipler ise Maliye Bakanlığı’nın kontrolünde. Bu konudaki uygulama şöyle:

Borçların tahsili, öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Ama eğer öğrenci bir iş bulamadıysa, birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Yaşanan sıkıntı, iş bulamayan mezunların, bunu zamanında beyan etmemelerinden kaynaklanıyor. Gidip daha önceden, işsiz olduğunu bildirilerse, sıkıntı yaşanmaz!..”

Rahat uyuyabilirsiniz

Peki, diğer konularda durum ne? İşte sohbetten önemli satır başları:

Yurtlarımızın tümünde deprem güçlendirmesi yapıldı. Avcılar’daki yurt ise bize değil, üniversiteye ait. Öğrencilerimiz de velilerimiz de rahat uyuyabilirler.

Şu anda yurtlarımızda 680 bin öğrenci barınıyor. Hedefimiz iki yıl içerisinde bir milyon! Tek sıkıntımız büyük kentlerde, arsa buldukça yenilerini yapıyoruz.

Üniversitelerle eskiden sorun yaşanıyordu, kampüste, öğrencilerin yaşam alanlarının yoğun olduğu bölgede, yer vermiyorlardı, şu anda artık bu yönde bir sıkıntı yok.

Hak eden öğrenciyi alıyoruz. Bu konuda çok yönlü araştırma yapıyoruz.

Yer olması halinde vakıf üniversitesi öğrencilerini de alıyoruz.

Yurt ücreti 200 ile 340 lira arasında değişiyor. Genelde 4, 6, 8 kişilik. Banyo, tuvalet içinde olanlar 340 lira.

Tüm yurtlarımızda kahvaltı ve akşam yemeği var. Kahvaltı için 4,5; akşam yemeği için ise 10.5 lira yani toplamda ayda 420 lira devlet desteği sağlıyoruz. Yani yurda 200 lira ödeyen, 220 lira üste para alıyor.

Şu anki kredi miktarı 500 lira ama yakında zam gelecek ve toplu ödeme yapacağız. Kredi ve burs alan öğrenci sayısı, 1 milyon 600 bin. Burs ve kredide kızlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yurt, kredi ve burs alan kızların oranı yüzde 65, 70 civarında. Onlar hem başarılı hem de daha kalıcılar.

Gümüşhane gibi birkaç kentimizdeki sorun da yılbaşında sona erecek.

Doğu’da hiçbir kentimizde yedekte bekleyen öğrencimiz yok!

Birinci sınıf öğrencilerine öncelik tanıyoruz.

Şu anda tüm desteği devlet sağlıyor ama hayırseverler, burs, yurt veya yurt için arsa desteği sağlarlarsa bu konuda kendilerine müteşekkir oluruz, isimlerini veririz...

Özetin özeti: YURTKUR, dünden bugüne imajını ciddiyetle koruyan kurumlarımızdan biri. On milyonlarca gencimize ev sahipliği yaptı, karnını doyurdu, cep harçlığı verdi. Dededen toruna ihtiyacı olan herkese dokundu. Hataları olmadı mı? Kimin yok ki!..