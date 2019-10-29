‘Beyler, yarın Cumhuriyet ilan edilecek’

Mustafa Kemal’in bu tarihi sözü, bir Milletin kaderini değiştiren, onu özgürleştiren, onu yücelten, ona payelerin en yükseğini veren müthiş bir güçtür. Bugün 96. yılını kutlayacağız. Peki, onu ne kadar koruduk, değerini ne kadar bildik, onu ne kadar özümsedik?

Cumhuriyet, büyük ve uzun bir yolculuktur. Bu yüzden, ulusumuzun binlerce yıl sonra çıktığı bu kutsal yolculukta hepimize büyük görevler düşüyor.

“Bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin temelini, ülkesine sadakatle bağlı tüm yurttaşların eşitliği ve özgürlüğü fikri oluşturmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir.

Cumhuriyet’in tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Türk Milleti, Cumhuriyet’i kuranlara ve onu yüceltenlere minnet ve şükran duymaktadır.”

Evet, bugün de, yarın da, düşünmemiz gereken daha pek çok önemli sorunumuz var ama ne olur bu hafta içerisinde, Cumhuriyet öncesine ve sonrasına, o günlerin ve bugünün dünya konjonktürü çerçevesinde bir kez daha göz atın.

Örneğin, Cumhuriyet’i hangi Avrupa ülkelerinden daha önce ilan ettik, örneğin kadınlarımıza hangi Avrupa ülkelerinden daha önce seçme ve seçilme hakkı tanıdık, örneğin eğitimdeki okullaşma oranları nereden nerelere geldi, cami sayımız kaçtı, kaç oldu, gelir dağılımı nereden nereye geldi, ülkeyi Cumhuriyet öncesinde kimler yönetiyordu, sonrasında kimler yönetti?

Cumhuriyet’i anlamadan, ona saygı duymak zordur. Bu yüzden, “Peki ya Cumhuriyet olmasaydı, bugün ne olurdu?” sorusunu sorarak, düşünce turuna başlayabiliriz.

İşte size birkaç ipucu:

- Atatürk’ün o dönemin liderleri Hitler, Mussolini, Stalin’den farkı neydi?

- Osmanlı’nın devamı mümkün müydü? Ne zaman çöktü, miras olarak neler bıraktı?

- Osmanlı’daki modernleşme çabaları Cumhuriyet’in ilk adımları mıydı?

- Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer cumhuriyetlerden farkı ne oldu?..

Peki ya siz?

Cumhuriyet’in başkaları için ne ifade ettiği elbette çok önemli. Ama daha önemlisi, asıl sizin için ne ifade ediyor?

Cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor?

Başkaları bir yana, peki siz, Cumhuriyet’e ve değerlerine yeterince sahip çıkıyor musunuz?

Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Pek çok konuda topu başkalarına atabilir, başkalarını suçlayabiliriz ama bizi biz yapan Cumhuriyet benzeri değerleri yaşatmayı, kimseye ama hiç kimseye havale etmeye hakkımız yok!

En önemli ortak değerimiz Cumhuriyet ve buna sahip çıkmak da hepimizin boynunun borcu!

Neden kutlamalıyız?

Cumhuriyet’i başkaları için değil, kendimiz için kutlamalıyız.

Cumhuriyet’e başkaları için değil, çocuklarımız için sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyet’i başkaları için değil, hepimiz için korumalıyız, başkaları için değil, kendi varlığımızı sürdürebilmemiz için denetlemeliyiz.

Cumhuriyet’i başkaları için değil, bu mücadeleyi, bizler için verenlere saygı için ilelebet yaşatmalıyız.

Cumhuriyet’i başkaları için değil, daha güçlü haykırışlarımız için daha çok istemeli ve ondan asla vazgeçmemeliyiz.

Cumhuriyet’i başkaları için değil, demokrasi, hak, hukuk, medeniyet ve özgürlükler için bağrımıza basmalıyız.

Özetin özeti: Cumhuriyet’siz bir siz, bir biz, hiçiz! Bugün sadece Cumhuriyet Bayramı değil, 1923’e nasıl gelindiğini de düşünme günüdür...