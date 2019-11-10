Günü Atatürk’le birlikte geçirmeye ne dersiniz?

Dolmabahçe, Anıtkabir ve Atatürk’ün iz bıraktığı her yer, eminiz ki, bugün, yine, dolup taşacaktır.

Bu güzel sonbahar gününde, gününüzü Atatürk’le geçirmeye ne dersiniz?

Onu öyle uzaklarda aramayın, o her yerde!

Kafanızı kaldırdığınız her noktada onun yaptıklarını görecek, iyi ki vardı, iyi ki yapmıştı, iyi ki uyarmıştı diyeceksiniz.

Dolmabahçe ya da Anıtkabir ziyareti hemen sonrasında İstanbul’daysanız Yalova Termal’e, Ankara’daysanız Kurtuluş Savaşı’nın son kalesi Haymana’daki Milli Park’a, İlk Meclis’e gidebilirsiniz. Ve hemen hemen her kentimizde onunla ilgili anılar bulacak ve onu doyasıya yaşayabileceksiniz..

Atatürk rotaları

Atatürk’ten yadigar kalan evleri ziyaret ederek Atatürk’ün anılarına tanıklık edebilirsiniz.

Örneğin İstanbul’dakileri, örneğin İzmir’dekileri ya da kısa süreli kaldığı diğer kentlerdeki evlerini.

Bu evlerden İzmir 1. Kordon’da bulunan ve bugün müze olarak ziyarete açık olan İzmir Atatürk Müzesi, 1930-1934 yılları arasında Atatürk’ün İzmir’e her gelişinde konakladığı evdir ve görülmeye değerdir.

Bursa’da Çekirge Caddesi’nde yer alan iki katlı köşk de Bursa Atatürk Evi Müzesi olarak şehirde mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında.

Atatürk’ün 1923’te Bursa’ya ikinci ziyaretinde, Bursa Belediyesi tarafından kendisine armağan edilen köşk, 1973’ten bu yana müze olarak faaliyet gösteriyor.

Dolmabahçe Sarayı ise 10 Kasım 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yer olarak büyük öneme sahip.

Atatürk’ün her şeyiyle muhafaza edilen yatak odası, çalışma odası ve pek çok değerli eşyası sarayda sergileniyor.

Diyarbakır’daki Gazi Köşkü ise 10 ay boyunca Atatürk’e ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Burada Atatürk’ün çalışma odası ve yatak odası gibi bölümler yer alıyor.

Konya Atatürk Evi Müzesi’nde de Atatürk’ün Konya ziyaretini anlatan belgeler, bu ziyaretler sırasında aldığı notlar, kişisel eşyalar ve fotoğraflar sergileniyor.

Kurtuluş Savaşı’nda büyük öneme sahip Samsun’a 19 Mayıs 1919 yılında ayak bastığında kaldığı ilk yer olan Mıntıka Palas ise Samsun Gazi Müzesi olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Alanya Atatürk Evi, Trabzon Atatürk Köşkü, Adana Atatürk Evi, Mersin Atatürk Evi de ziyaret edilecek müzeler arasında. Öte yandan Yalova’daki Atatürk Köşkü de bu müzelerden biri. Burası 1929’da, Atatürk’ün emriyle Prof. S. Hakkı Eldem tarafından 38 günde yapıldı.

İki katlı tamamen ahşap olan evde Serbest Fırka’nın kurulması, Yerli Malı Haftası gibi birçok önemli karar alındı. Ayrıca köşk Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda vefatından önce son günlerini geçirdiği yer olması yönünden de önemli.

Tarihi konaklar

Milli Mücadeleye tanıklık eden Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas’taki tarihi müzeler ve özellikle de Çankaya Köşkü, ziyaretinize farklı bir perspektif kazandıracaktır.

Atatürk, sayısız üstün yeteneğinin yanı sıra kendisinin ve ulusunun yaşam kalitesine de fazlasıyla önem vermiştir.

Müzeler, ören ve tatil yerleri ile onunla değer bulmuş, tarihe ve antik kentlere verilen önem, onunla kurumsallaşmıştır.

Nerede olursanız olun ama ne olur bugünü, onu yaşayarak geçirin.

Günün sonunda kesinlikle pişman olmazsınız…