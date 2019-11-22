Her meslek önemli ama öğretmenlik gibisi yok

Öğretmenler Günü’ne sayılı saatler kaldı. Bu yüzden, onlara yönelik haber bombardımanıyla karşılaşırsanız, bu sizi hiç şaşırtmasın. Ne de olsa, yılda bir gün hatırlanıyorlar!..

20 milyon öğrenci, 30 milyon veli, 1.5 milyon öğretmen ve öğretim üyesiyle devasa bir Eğitim Ailesi’yiz.

100’den fazla ülkenin nüfusundan daha çok öğrencimiz var.

Yakın çevresinde okula gitmeyen yok gibi. Yani eğitim sadece devletin değil, hepimizin meselesi!..

Eğitimin yükü, başta devlet ve aileler için çok ağır ama birileri var ki en ağır yük onların sırtında.

Atatürk, “Yeni nesil sizlerin eseri olacak” diyerek, onlara öylesine bir görev ve sorumluluk verdi ki daha önemlisi olamaz!

İşte bu yüzden,

- Çocuklarımızı ve ülkemizi seviyor, geleceklerini önemsiyorsak,

- Herkesin mutlu ve başarılı olmasını istiyorsak,

- İyi bir eğitimin herkes için en temel hak olduğuna inanıyorsak,

Gelin hep birlikte öğretmenlerimize sahip çıkalım!

Çünkü öğretmeni mutlu olmayan bir ülke, kesinlikle mutlu olamaz!

İadei itibar!

MEB, çeşitli etkinliklerle öğretmenlere iadei itibar sağlamaya çalışıyormuş!

Bu, bu kadar sıradan ve bu kadar kolay olmamalı!

Yılların dışlanmışlığı birkaç etkinlik ve birkaç parlak sözle sona erer mi?

Öğretmenlerimizin çok, hem de pek çok sorunu var.

Bugün, yarın ve belki birkaç gün daha onları fazlasıyla duyacaksınız.

Aslında unuttuğumuz, görmezden geldiğimiz, zerre kadar umursamadığımız onlar ve onların sorunları değil, çocuklarımız ve ülkemizin geleceğidir!

Kime sorsanız, en değerli varlığı ve en önemli dileği, çocuğu ve onun geleceğidir. Yani eğitimi ve öğretmeni!

Peki o zaman, niye onları sadece 24 Kasım’larda hatırlıyoruz?..

Onlar için en büyük zenginlik, itibarları yani saygınlıkları.

Bunu da kendileri için değil, yine çocuklarımız ve ülkemiz için istiyorlar. Çünkü bir ülkede öğretmenin itibarı ne kadar yüksekse, onların yetiştirdiği, doktorların, mühendislerin, siyasetçilerin, gazetecilerin, çiftçilerin, iş insanlarının, yargıçların, muhtarların, kuaförlerin, teknisyenlerin, pazarcıların, askerlerin, polislerin, kısacası aklınıza her kim geliyorsa, onların itibarları da bir o kadar yüksektir.

Öğretmenlerin itibarı yerlerde süründüğünde ise hiç kimse boşuna itibar arayışına girmesin, geri kazanımı zor olur!..

Ücretli öğretmenler

Ücretli öğretmenlik yani “ücretli kölelik” TBMM’ye taşınmış.

İyi de olmuş.

MEB, bakalım bu kez ne bahane bulacak?

Yüz binlerce eğitim fakültesi mezunu, yıllardır atama beklerken, neden ısrarla ücretli öğretmenliğe yöneldiğinin gerekçelerini, umarız, inandırıcı bir şekilde açıklar. Ücretli öğretmenliği yıllardır dayatan MEB ile tarlalarda, atölyelerde, üç kuruşa işçi çalıştıran taşeronlar arasında ne fark var?

İhtiyaçtan mı, tasarruftan mı, kolaycılıktan yoksa sömürü anlayışından mı?

Evet, ücretli öğretmenin mantığı nedir? Bu, kamuoyuyla samimi bir şekilde paylaşılmalıdır...

Ücretli öğretmen deyip geçmeyin, sayıları 100 bini geçiyor ve aldıkları para, asgari ücretin bile çok altında.

Bu arada üç yılını dolduran sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler ne oldu?

Yine aynı şekilde şubatta kaç kadro verilecek, aslan payı, yine aynı bölümlere mi dağıtılacak, mülakat tartışmaları son bulacak mı?..

Kuru kuruya Öğretmenler Günü kutlamanın hiçbir anlamı kalmadı. Pazar günü, umarız, yine temcit pilavı yemeyiz!..

Özetin özeti: Öğretmenlerin itibarı, hepimizin itibarıdır! Yükselirse hepimiz onurlanırız, düşerse hepimiz üzülürüz...