ÖSYM gece yarısı sürprizi yaptı. Adaylar perişan!

Üniversite sınav sonuçları önceki gece 01.15’te açıklandı!

Gündüzler torbaya mı girdi diyenleriniz olabilir ama bilgisayarlar, aşırı yüklenme nedeniyle kilitlenmesin diye MEB de ÖSYM de bunu sık sık yapıyor. Ama ona rağmen dün sınavla ilgili tüm siteler, sürekli olarak kilitlendi. Demek ki bu yöntem de bir işe yaramıyor!

MEB ve ÖSYM’nin, bu konuda, artık kendini yenilemesi gerekiyor!

Örneğin gece yarısı açıklanacağı, önceden duyurulabilirdi, uykusuz kalmayı göze alan, sonucunu, daha önce öğrenebilirdi. Ama doğru olan, şu, şu iller, şu gün şu saatte, diğerleri de şu gün şu saatte açıklanacak diye bir duyuru yapılsa ve bu yönde bir düzenlemeye gidilse, hiçbir sorun yaşanmaz. Ama, yanlışsız ve tartışmasız bir sınav hazırlayamayan kurumlardan bunu beklemek abes olur!..

İki soru iptal

Böylesine hayati bir sınav yapan kurumların, çok daha titiz ve dikkatli olmaları gerekiyor.

Öğrencilerin en ufak bir hatasını, en ağır şekilde cezalandıran MEB ve ÖSYM, söz konusu kendileri olduğunda, “pişkinliğin” dik alasını gösteriyorlar.

YKS’de Matematik sorusundan sonra bir de Sosyal sorusu iptal edildi. Sanki çok sıradan bir konuymuş gibi minik bir açıklamayla geçiştirildi. Ne bir özür dileme var ne de artık bu kişilere soru hazırlatmayacağız uyarısı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar ve Ankara’da bir Allah’ın kulu da bunun hesabını sormuyor!..

Hayal kırıklığı

Sonuçlar, yüz binlerce aday için hayal kırıklığı yarattı.

Puan ve sıralamalar yerlerde sürünüyor!

Puanlar ve yüzdelik dilimlere yönelik analizler, önceki yıldan çok farklı!..

Geçen yıl sınava girip, bu yıl tercih yapacak adaylar, çok daha şanslı!

Geçen yıl aynı sayıda soru yapanların puanı da sırası da daha yüksek!

Önceki yılların verilerine göre puan hesabı yapanlar da adeta yasta!

İşte bir anne ve bir adayın isyanı:

Eşit ağırlıkta, aynı netlerle geçen yıl 23-26 bin bandında Hukuk’a yerleştiler, kızım bu yıl, aynı netlerle 46 binde. Hukuk barajı indirilsin!..

Mezun olarak sınava giren adaylar, kolay TYT sorularıyla 2018’den getirdikleri puanla, 2019’da ilk defa sınava giren öğrencilere fark attı, ne kadar adil olduğuna siz karar verin!

Benzeri o kadar çok eleştiri geliyor ki bırakın bu köşeyi, sayfayı, gazetenin tümünü, tepkilere ayırsak, yine yetmez.

Bu arada en büyük şikâyet konulardan biri de hormonlu, şişirilmiş not uygulaması. ÖSYM, umarız bu konuda tüm notları standardize etmiştir. Yoksa zaten adil olmayan sınav ve yerleştirme sistemi, daha büyük haksızlıklara neden olacaktır!..

Bu yüzden, sınavla ilgili sayısal veriler hemen açıklansın ki herkes ne olduğunu daha net anlayabilsin!..

Peki şimdi ne olacak?

Sayısal veriler, muhtemelen bugün açıklanır ama adaylardan gelen geri dönüşler, tahminlerin çok ötesinde. Oldukça farklı ve moral bozucu.

Örneğin, doğru ve yanlış sayılarının, çok farklı geldiğini iddia eden aday sayısı çok fazla. Dahası, tüm tahminlerini ve çalışma tempolarını, geçen yılın verilerine göre ayarlayan üst puan dilimindeki adaylar şok üzerine şok yaşıyorlar.

Örneğin aynı sayıda nete sahip olan bir aday, geçen yıl 18 bin 500’üncü sıradayken, bu yıl 22 bin 400’üncü sıraya düşmüş.

Bu da taban puanların çok değişeceği anlamına geliyor...

Hafta içerisinde, elimize veriler ulaştıkça, daha geniş analiz ve öngörüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...

Ve bir değerlendirme daha:

“Sınav sonuçları göstermiştir ki geçen yıl mezun olanlar, bu yıl sınava girenleri, bir miktar geriye attı. Geçen yıl 1500’üncü Sayısal puan için gereken netten fazla yapan adaylar bu yıl 2300’üncü sıraya denk gelen bir Sayısal puan aldı. Geçen sene TYT’si iyi, AYT’si kötü olan, bu sene sadece AYT çalıştı ve avantaj sağladı.”

Görünen o ki YÖK ve ÖSYM’nin yeni uygulaması, adayları çok da memnun etmedi!

Özetin özeti: Milyonlarca aday, az ya da çok puan aldım diye üzülüyor ya da seviniyor. Hepsi de en iyi puanı alsa ve istedikleri üniversiteye girip mezun olsalar, ödülleri ne olacak? Biz söyleyelim! İşsizlik! Asıl bu soruna kafa yormalıyız!..