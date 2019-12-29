Projeler Bakanlığı

Proje üretmek çok önemli ama çok daha önemlisi, o projelerin tamamlanması.



Hani bir söz var “Türk gibi başla, Alman gibi bitir” diye.



Proje üretmekte üzerimize yok ama devamını getiremiyoruz!



Üretilen projelerden ne kadarı tamamlanıyor?



Bunu ne siz sorun ne de biz anlatalım.



Ülkemiz, dünden bugüne, tam bir proje çöplüğü.



Kaynaklarımızın önemli bir bölümü maalesef bu sonu gelmeyen projelere ayrılıyor ve heba oluyor.



İşte bu yüzden Proje, Ar-Ge, Üretim Bakanlığı ya da kısa adıyla bir Proje Bakanlığı kurulmalıdır. Bu olmuyorsa da Külliye’de acilen bir Proje Takip birimi oluşturulmalı ve her nerede bir proje üretiliyorsa, bu birimin takibi altına alınmalıdır. Yoksa, kaynak israfının ve savurganlığın önüne geçmek mümkün olmayacaktır.



Bu bakanlık ya da birim, bir onay makamı değil, takip makamı olacağı için herkes istediğini yapma özgürlüğüne sahip olacak ama önce pilot uygulamayla, devamı için onay alacak, ara süreçlerde de projenin selameti için bilgilendirme yapacak ki sonu gelsin!..



Projesini başarıyla tamamlayan kişi ya da kurumlara sonraki projeleri ve kariyeri için prim verilmeli, yarım kalan ya da çöpe atılan projeleri hayata geçirmeyen siyasetçi, bürokrat ya da kurumların da kredi notu düşürülmeli!



Yoksa bu gidişat, gidişat değil!..



Umut ve kaynak israfı



Proje çöplüğüne dönüşen bakanlıkların ilk sırasında sanıyorduk ki MEB geliyor.



Oysa diğer bakanlıklara da göz attığınız da MEB’den hiç de aşağı kalmıyorlar.

Bir gecede proje hazırlayıp, manşetlere ve ana haberlere çıkmak pek çoğu için yeterli olabilir ama bizim için, ülkemiz için, gelecek için yeterli olmamalı.

Kaynak ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Yabancı yatırımlar elbette önemli ama çok daha dikkat edilmesi gereken, kaynak israfı yani tasarruf, yani dikkat, özen ve sonuç!



Neden böyle bir yazı yazma gereği hissettim?



Yüzlerce gerekçesi vardı ama aşağıdaki haber bardağı taşıran son damla oldu:



Tohumculuk!



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumculuğa uygun bölgelerde Bölgesel Çeşit Tavsiye Projesi’nin uygulamaya konulup konulmadığına ilişkin yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi.

Gürer, “Genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumculuğa uygun bölgelerde, uygun yetiştirme teknikleri ile kullanılması için ‘Bölgesel Çeşit Tavsiyesi’ projesi uygulamaya konulmuş mudur? Hangi illerde ne kadar alanda çalışma yapılmaktadır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürer’e verdiği yanıtta, Bölgesel Çeşit Tavsiye Listesi Oluşturulması Projesi’nin 2017 yılı itibariyle planlama çalışmalarına başlandığını ancak projenin uygulanabilirliğinde öngörülen olumsuzluklar sebebiyle, 2018 yılı itibariyle projeye son verildiğini açıkladı.



Gürer, “Sayıştay raporlarından da onlarca projenin lafta kaldığı ve başlamadan bittiği anlaşılıyor. Bu projeye tüketilen emek, ayrılan bütçe incelemeye değerdir” ifadelerini kullandı.



Özetin özeti: Yaratıcılığı, girişimciliği elbette öldürmemek gerekir ama hiçbir kaynak sınırsız değildir.