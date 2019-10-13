Yarıyıl ve yılbaşı rezervasyonları?

Yarıyıl tatillerinin artırılmasına en çok seyahat acenteleri sevindi.



Görünen o ki, eğer bu sistem kalıcı olursa, tatil alışkanlıklarında önemli değişiklikler olacak.



Bu durum, eminiz ki, tatilcileri ve turizmcileri sevindirecektir ama eğitimi nasıl etkileyecek, bunu da, önümüzdeki süreçte, hep birlikte göreceğiz.

Ara tatiller için önce şubat bekleniyordu, şimdi önümüzdeki ay, ilk ara tatil gerçekleşecek ve bu amaçla şimdiden için turlar düzenlenmeye başladı.



MEB’in bu yıla yönelik eğitim takvimi şöyle:



18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri

ile birlikte 16 gün)



İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün).



13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Ülkemiz, öğrenciler için tatil cennetiydi, şimdi süper tatil cenneti oldu!..



Antalya rekora doymuyor









Ülkemizin turizm başkenti Antalya, yeni bir rekora daha imza attı.



Avrupa Havalimanları Konseyi’nden (ACI) yapılan açıklamaya göre, Ağustos’ta, geçen yılın aynı ayına göre, Antalya Havalimanı, yolcu sayısını yüzde 15,3 artırarak, Grup-1 olarak kabul edilen en yoğun havalimanları içinde ilk sırada yer aldı.



Antalya Havalimanı’nı yüzde 13,2 artışla Viyana Havalimanı, yüzde 10,6 artışla Moskova SVO Havalimanı, yüzde 8,0 artışla Lizbon Havalimanı ve yüzde 7,5 artışla Madrid Havalimanı izledi.



Antalya yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artışla 8 milyon 193 bin 924 yabancı turisti ağırladı. Antalya’ya, başta turist başına düşen gelir ve kalite olmak üzere daha nice rekorlar diliyoruz.



Çin pastasından bize pay yok mu?



Mastercard verilerine göre, Çin, Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük turist sağlayıcı ülke konumunu koruyor.



Raporda Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, Tokyo ve Seul olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde yer alan en gözde beş destinasyona en fazla turist gönderen yerin Çin’in iç kesimi olduğu bilgisi paylaşıldı.



Peki, bu pastadan biz ne kadar pay alıyoruz? Ne zaman hangi ülkeye gitsek, gördüğümüz her üç turistten birinin, çekik gözlüler olduğunu ve bu pazara mutlaka yönelmemiz gerektiğini sürekli olarak dile getiriyoruz.



Gelinen noktaya bakılırsa, konuştuğumuzla kalıyoruz!..