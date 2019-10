Yaza, veda turları

İş yoğunluğu ya da sıcaklar nedeniyle tatil yapamayanlardansanız, yaza veda için henüz geç kaldınız sayılmaz. Hele ki bir de sakinliği ve sarı yazı seviyorsanız…



İlkbaharda yeşilin, sonbaharda ise sarının her tonunu görmeniz mümkün. Ormanla suyun birleştiği noktalarda doğa size eşsiz tablolar sunabiliyor. Başta Sapanca, Abant, Uzungöl, Salda ve Yedigöller olmak üzere eşsiz güzelliklerimiz var. Yürüme ve fotoğraf sevdalıları için daha güzel bir dönem düşünülemez. Ne sıcak var ne de yağmur, kar, çamur!..Yurt dışına açılmak istediğinizde de yine bu konuda sonsuz seçenekler bulabilirsiniz…



Her şey dahil Çin’de!



Kimilerine göre turizmin altın anahtarı, kimilerine göre ise turizm gelirlerinin artırılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelendirilen her şey dahil sistem, İspanya, Yunanistan ve Mısır’dan sonra Çin’deki otellerin de gündemine gelmiş!



Rus turistleri çekmek isteyen Çin’in Hainan Adası’nda 5 otel, şimdiden, her şey dahil sistemine geçmiş. Arkası da gelecekmiş. Hem de ülke geneline yayılarak!



Peki doğru olan ne? Örneğin başta Yunanistan olmak üzere pek çok ülke bu sistemden neden vazgeçmek istiyor ve bizde neden tartışılıyor?



Ekonomik tatil seçeneği arayanların ve özellikle de çocuklu ailelerin öncelikli tercihi haline gelen her şey dahil sistem, tatilcilere ve tesis sahiplerine önemli avantajlar sağlıyor ama yöre halkına zerre kadar katkısı yok diyenler çoğunlukta.



Öğle ya da akşam yemeklerinden birini dışarıda sunmayı ve daha başka seçenekleri de içine alan yeni nesil bir her şey dahil sistem, daha az tartışmalı ve kalıcı hale gelebilir!..



Hesaplı bilet



Hesaplı turlar ya da hesaplı biletler için erken rezervasyon ya da kampanyalar, büyük avantajlar sunabiliyor.Özellikle ölü dönemlerde gerçekleşen fırsat kampanyalarını yakından izlemenizde yarar var.



Neden mi?Sağladığı avantajlarla, sizi bir anda hayal bile etmediğiniz seyahatlere çıkartabilir.



Ben yeterince gezdim, yurt içinde ve yurt dışında gitmediğim yer kalmadı diyenlerden olsanız bile, Türkiye ve dünya haritalarını önünüze açıp ya da hava yolları ve seyahat acentalarının size sunduğu destinasyonlara bakıp bir kez daha düşünmenizde yarar var.Ya seyahat hayallerinizin peşinden koşun ya da sunulan avantajları hayale dönüştürün. Karar sizin. Her ikisi de keyifli olacaktır...Şatolar, kaleler, ruhani turlar!



Tatili ya da seyahatleri, deniz, kum, güneş, müzeler, etnik eserler, gastronomi ya da benzeri seçeneklerle, sınırlamak, hataların en büyüğü olur.Geçenlerde Hukuk Turları düzenlemişti, çok şaşırmıştım. Eğitim turları çoktandır zaten yapılıyor.Alışveriş, yemek ve tadımlık bağ bozumu turları da artık çok geride kaldı.



Son yıllarda gidenlerin bayıldığı turlardan biri de Şota turları. Avrupa bu konuda çok zengin ve çok farklı konseptler sunuyor. Umre, Meryem Ana ziyaretleri gibi dini turların yanı sıra Mevlana, Hacıbektaş, Ahmed Yesevi turlarının ziyaretçi sayıları da her geçen gün artıyor. Peygamberlerin doğduğu, yaşadığı, vahiy geldiği yerleri gezmek de ayrı bir heyecan.Özetin özeti: Seyahat etmek için sonsuz seçeneğiniz var. Yeter ki ne istediğinize karar verin ve geç kalmayın!...