YKS verileri açıklandı, sonuç felaket, MEB sessiz!

YKS sayısal verileri tam bir felaket! MEB ise sessizliğini koruyor. Keşke açıklama yapsa. “Bizim öğrencilerimiz başarılı da, sınav sistemi yanlış” dese ya da öğrenci ve velilerden “Biz bu işi beceremiyoruz” diye özür dilese. En kötüsü sessizlik!

Türkiye ortalamalarına bakıldığında, bu bir sıralama sınavı değil de, başarı sınavı olsaydı, adayların yüzde 90’dan fazlası elenecekti!

İşte Türkiye ortalamaları:

Birinci basamak sınavı TYT Temel Matematik’te 40 soruda 5.6, Fen’de 20’de 2.2, Sosyal’de 20’de 6.6, Türkçe’de 40’da 14,6, ikinci basamak sınavı AYT’de ise Matematik 40’ta 4.7, Fizik 14’te 1, Kimya 13’te 0.9, Biyoloji 13’te 1.2, T.D. Edebiyatı’nda 24’te 4.9, Tarih1’de 10’da 2.0, Coğrafya1’de 6’da 2.1, Felsefe’de 12’de 2.4, Tarih2’de 11’de 1.9, Coğrafya2’de 11’de 2.3...

400 üzeri puan alanlar ise şöyle:

TYT: 29.332,

Sayısal: 27.768,

Sözel: 1.699,

EA: 3.086,

Y. Dil: 5.028

Peki, bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı, bu yıl, Sayısalcıların işi sanki çok daha zor olacak!

YKS Yerleştirme Puanlarına baktığımızda ise 350 ve üzeri puan alan aday sayıları da şöyle:

TYT: 190.493

Sayısal: 111.459

Sözel: 82.667

EA: 96.279

Yabancı Dil: 28.626

Kontenjan ve tercihler de önemli ama sanki Sayısalcılar yine de zorlanacak. Çünkü adaylar, ders çalışırken, en çok Sayısal’a yüklendiler ve bu yüzden sayısal ortalamaları diğer testlere göre daha çok yükseldi.

Bu da fakültelere girişte rakip sayılarının artmasına neden oldu!

Kadınlar başarılı

ÖSYM, sayısal verileri tam olarak açıklamasa da bazı verileri paylaştı. En dikkat çeken ayrıntılardan biri de başvurduğu halde 124 bin adayın sınava girmemesi. Bu arada kadın adaylar bu yıl yine erkeklere nal toplattı.

Kadın adaylar, yabancı dil dışında tüm testlerde, erkeklerden daha başarılı oldu!

Başarı yüzdeleri:

TYT’de 77.21 / 71.24 (150 puan üzeri)

Yerleştirme puanlarında ise 180 puan ve üzeri puan alanların yüzdelik oranları şu şekilde:

Sayısal: 40.09 / 38.57

Sözel: 76.13 / 74.77

EA: 59.46 / 55.18

Yabancı Dil: 79.01 / 80.09

Üniversiteler, çiftlik değil!

Hemen her yıl yüz binlerce kontenjan boş kalıyor ve bu başta rektörler olmak üzere hiç kimsenin umurunda değil. Hem de kapıda bekleyen 2.5 milyon aday varken!..

Daha önce de defalarca yazdık, kontenjanların boş kalması, rektörlerin umurunda değil! Özellikle de devlet üniversitelerinde!

Kayıtlarda tam doluluk oranına ulaşsalar da kontenjanlarının yarısı boş kalsa da devletten aynı bütçeyi aldıkları için hiçbir çaba harcamıyorlar. Oysa Batılı ülkelerde, bütçeler öğrenci başına veriliyor ve kontenjanını dolduramayan üniversiteler ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu yüzden de tek kontenjanın bile boş kalmaması için her türlü çabayı harcıyorlar!

Ankara, eğer üniversitelerimizin daha başarılı ve verimli olmasını istiyorsa, bütçe konusunu ve ayrılan kaynakların nasıl değerlendirildiğini enine boyuna araştırmalıdır. Çünkü bu böyle gitmez. Boş kalan her kontenjan, yapılan harcamalara ve siyasi iradeye saygısızlıktır!..

Adaylara destek!

Bu yıl sınava giren adaylara, hadi bir abilik, ablalık, hocalık, büyüklük yapalım.

Her üniversitenin, fakültenin, mesleğin, kentin, artı ya da eksilerini, ön yargılardan uzak, objektif bir şekilde onlara anlatalım.

Mutluysak onlar da mutlu olsun, mutsuzsak onları o meslekten uzak tutalım ki aynı zorlukları onlar da yaşamasın.

Adaylara tecrübeleriyle katkıda bulunacak olan herkese çok teşekkürler...

Özetin özeti: Şu günler de iyi ki veli ve öğrenci değilim diye şükrediyorum. Allah hepsine sabır versin!..