2020’de İstanbul’da HIZLI SEYAHAT başlıyor

Ulaştırma Bakanı Turhan, İstanbul trafiği için yol haritasını Milliyet’e anlattı. Toplu taşımayı artıracaklarını belirten Turhan, “Hatlar örümcek ağı gibi entegre olacak” dedi.

İstanbulluların hızlı seyahat edeceğini vurgulayan Turhan, “2020’de taşıt trafiğine yeni kapasite oluşturacağız ve yoğun trafiğe maruz olanları rahatlatacağız” açıklamasını yaptı.

İstanbul’un en önemli sorunu nedir desem, büyük çoğunluk ‘trafik’ der. Saatlerce trafikte beklemekten ve gideceği yerlere bir kaç saat süren yolculuktan şikâyet edilir. Özellikle belirli yerlere, belirli saatlerde gitmek çok zordur.

İstanbul trafiğini rahatlatmak için neler yapılıyor? Öncelikli hedef ne? Metro çalışmaları artacak mı? Yeni tüneller ve çok şeritli yollar hizmete girecek mi?

İstanbul gibi büyük şehirlerde özel araç sayısının her gün arttığını düşünürsek buna yönelik özel projeler hayata geçirmek gerekiyor.

Tüm bunları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a sordum.

İstanbul’da özel araçla seyahat oranını düşürmek için başta metro olmak üzere toplu taşım projelerini artıracaklarını belirten Turhan, “Hatlar örümcek ağı gibi birbiriyle entegre olacak ve insanlar yer altından sistemin dışına çıkmadan İstanbul’un birçok yerine ulaşma imkânı yakalayacak” dedi.

İstanbullulara hızlı seyahat imkânı sağlayacaklarını belirten Turhan, karayolunun yoğun olduğu bazı yerlere tünel açacaklarını, bazı yollardaki şerit sayısını artıracaklarını dile getirdi. Açılacak yeni şeritlerle trafiği İstanbul’un içine dağıtacaklarını ifade eden Turhan, “2020 yılında taşıt trafiğine yönelik yeni kapasiteler oluşturmuş olacağız ve bu yoğun trafiğe maruz olan bazı kesimleri rahatlatmış olacağız” dedi.

Turhan, Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

Örümcek ağı gibi

İstanbul’un en önemli sorunlarından birisi ulaşım. Trafik sıkıntısını rahatlatmaya yönelik yeni projeleriniz var mı?

Özellikle toplu taşıma ile ilgili önemli projeler var. İstanbul’un en önemli sorunlarından biri ulaşım. Gerek toplu taşımada, gerekse de karayolu ile taşımada, özellikle sabah ve akşam işe gidiş - dönüş saatlerinde yoğunluk var.

İstanbul’daki şehir içi ulaşımında ve metro sistemlerinde yaptığımız çalışmalar var. Bildiğiniz gibi Marmaray büyük bir projeydi. Günlük kullanım 800 bin civarında. Diğer toplu taşım sistemlerine de omurga görevi görüyor.

Bunlara ilaveler yapıyoruz ve yapmayı planladıklarımız da var. Marmaray gibi çalışacak, yine İstanbul’un Anadolu yakası ile Avrupa tarafındaki yerleşimlerdeki toplu taşım sistemlerini birbirine bağlayacak, raylı bir sistemle ikinci defa Boğaz’ın altından geçecek Büyük İstanbul Tüneli’miz var.

Biz bunu Söğütlüçeşme’den Altunizade’ye, Altunizade’den Levent ve Gayrettepe istasyonlarına bağlayacağız. Haydarpaşa, Kartal istasyonu buna bağlanacak. Üsküdar, Ümraniye, Sultançiftliği metro hattı, buna bağlanacak.

Yine Yenikapı, Taksim, Hacıosman, Sarıyer hattıyla, bu sistemler bir örümcek ağı gibi birbiriyle entegre olacak ve insanlar yerin altından ve bu sistemin dışına çıkmadan İstanbul’un birçok yerine ulaşma imkânı yakalayacak.

Hızlı metro sistemi

Bunlar ulaşım sıkıntısını rahatlatır mı?

Bu hareketlilikle maksadımız İstanbul’da özel araçla olan seyahat oranını düşürmek. Şimdi İstanbul’da çok önemli bir taşımacılık var, metrobüs. Günde 750 - 800 bin kişi taşıyor. Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye kadar çalışan bir hat. Bununla da entegre olunacak. Şu anda yapımı devam eden Gayrettepe - Havalimanı bağlantımız var. İnşallah hedefimiz 2020 yılında hizmete açmak.

İstanbul’un batısndaki yerleşimler için Marmaray’ın bittiği noktada Halkalı - İstanbul Yeni Havalimanı bağlantısı var, metro sistemi. Yine Bakırköy - Kirazlı hattında bir metro çalışmamız devam ediyor, o da yoğun yerleşimlerin bulunduğu Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar gibi yerleşimlere hatta Güngören, Esenler bölgesine de hizmet verecek bir omurganın kaburgası.

Aynı şekilde Sabiha Gökçen’le Pendik arası ulaşımı sağlayacak, onu da önümüzdeki yıl işletmeye açmayı planlıyoruz, bir metro hattımız var. Tabii daha büyük projelere de hazırlanıyoruz.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek raylı sistem. Adapazarı, İzmit, Gebze, Kurtköy, Sabiha Gökçen, Sultanbeyli, Ümraniye, 3. Boğaz köprüsünden geçip İstanbul Havalimanı metro sistemlerine entegre olacak.

Oradan da Çatalca’ya ve Halkalı’ya bağlanacak. Bu hızlı metro sistemi olacak.

Yükü İstanbul’un içine dağıtacağız

Karayoluna yönelik neler yapılıyor?

İstanbul’da karayoluyla ilgili Kuzey Marmara Otoyolu çalışması devam ediyor. Bunun Sevindikli kavşağı ile Çatalca kavşağı arası şu anda hizmet veriyor.

Yine Osmangazi Köprüsü, yani İstanbul - İzmir otoyoluna bağlantısıyla birlikte aynı şekilde Mahmutbey Uluyeri bağlantısı ve Reşadiye Ümraniye Çamlık Mevki bağlantıları hizmet veriyor. Bunların yanında yapımı devam eden Hasdal kavşağı ile Başakşehir kavşağı arasında Hasdal - Başakşehir bağlantımız var. Bu da İstanbul’un en yoğun trafiğine maruz ikinci çevre yolu, yani Harp Akademileri kavşağı ile Mahmutbey batı kavşağı arası TEM otoyolu, şu anda İstanbul’da en yoğun trafiği olan yol...

3.5 kilometre tünel

Günde 300 binin üzerinde trafik taşıyor ve hemen hemen her saat yoğun. Çünkü bu bölgede hem nüfus yoğunluğu var, hem de İkitelli OSB, Tekstilkent gibi büyük iş merkezleri var. Güneşli, Bağcılar gibi Basın Ekspres yolunun etrafındaki iş merkezleri gibi yoğun iş trafiği de var.

Burada 50 bine yakın iş yeri var. 150 bin civarında araç giriş çıkış yapıyor. Biz bu trafik yükünü Mahmutbey Batı kavşağı ile Hasdal kavşağı arasında Hasdal’dan direkt olarak Gazi Mahallesi’nin altından, Habipler’in hemen üstünden yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğunda bir tünelle direkt olarak Başakşehir’e bağlayacağız.

Yani İkitelli OSB, Kayaşehir, Başakşehir orijinli TEM otoyolu üzerindeki yükü alıp buraya aktaracağız. Bu bölgede çalışan veya Başakşehir’de oturup da İstanbul’un Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kağıthane, hatta Fatih, Eyüp gibi ilçelerine olan ticaret, eğitim, sağlık ve kültür amaçlı trafiği, 2020 yılında açacağımız bu sistemle rahatlatmış olacağız.

İstanbul’a yapacağımız en önemli karayolu ulaşım altyapı sistemlerinden biri bu. 2 çarpı dört şeritli olacak. Şu anda Mahmutbey ile Hasdal arası trafiğimizin doğu kavşağı ile Tekstilkent arasındaki şerit sayısı 2 çarpı üç.

Orada bir şişe ağzı var ama Başakşehir’den trafiği alıp, 2 çarpı dört şeritle Hasdal kavşağına atıp buradan İstanbul’un içine dağıtma imkânımız olacak.

2020’de biraz rahatlayacak diyebiliriz değil mi İstanbul trafiği için?

Hem toplu taşım olarak, hem de taşıt trafiğine yönelik olarak yeni kapasiteler oluşturmuş olacağız. Bu yoğun trafiğe maruz olan bu kesimleri rahatlatmış olacağız inşallah.

Deniz yolu unutulmadı

Haydarpaşa ve Sirkeci istasyonu çalışacak mı?

Biz Marmaray’ı yaptıktan ve bu demiryolu hattını Asya - Avrupa arasında denizin altından kesintisiz bağladıktan sonra bu istasyonların ihtiyacı yolcu trafiği haliyle azaldı. Ama yine de biz bu istasyonları devre dışı bırakmayacağız. Haydarpaşa’ya kadar demiryolumuzu toplu taşıma için ulaştıracağız. Orada insanlar yine vapura binip karşıya Sirkeci’ye, Karaköy’e geçecek. Bu nostaljiyi İstanbullulardan esirgemiyoruz.

Sirkeci istasyonumuz şu anda bir istasyon olarak yerin altında hizmet veriyor. Yani Marmaray istasyonu Sirkeci’de insanlar iniyor, yaya olarak istasyona çıkıyor ama biz Yenikapı’ya yapacağımız bir limanla Sirkeci istasyonu eski demiryolu hattını çalıştıracağız.

O limandan Sirkeci’ye insanlarımızı, İstanbul’a yurt dışından gelen turistlerimizi oradan alıp Sirkeci istasyonuna getirip oradan Sultanahmet’e, tarihi yarımadaya, Karaköy’e taşıyacağız. Galataport olsun, yine Haliç’teki Tersane İstanbul projesi olsun bu bölgelere gelecek olan insanları, yaya ve demiryoluyla denizden gelen insanları taşıyıp ulaştırma imkânımız olacak.

‘Yeni havalimanı için gelen var’

İstanbul Havalimanı, İstanbul’a ne getirdi?

İstanbul Havalimanı’mız dünyanın en büyük havalimanlarından, en büyüğü de olacak inşallah. Biz bu havalimanı yapılmadan önce yurtdışından uçuş taleplerini karşılayamıyorduk.

Hava ulaşımında bir havalimanına inip kalkan uçaklar, gelen yolcular o ülkeye para bırakır, ekonomisini kalkındırır. İnsanlar şimdi günlük olarak da geliyor İstanbul’a. İstanbul Havalimanı’nı görüyor, Türkiye’nin lezzetlerini tadıyor, hatta bazı operatörler ki Türk Hava Yolları’mız da var, günlük gelenlere İstanbul’u gezdiriyor. Onlara İstanbul’un tarihi yerlerini, ticari alanlarını gezdiriyorlar.

Ticaret yaptırıyorlar. Çünkü İstanbul onların ülkesinden çok daha ucuz, böyle bir ekonomi de oluştu.