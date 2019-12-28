Arap dünyası neden böyle yapıyor?

Türkiye Suriye’de huzur ve güvenlik için büyük adımlar attı.



Ama batı dünyası verdiği sözleri tutmadı. Tutmadığı gibi yeni oyunlar oynanıyor.



Şimdi de İdlib’de yaşananlar ortada.



Libya’da da çatışmaların bitmesini istemeyen ülkeler var.



Bu gelişmeler yaşanırken Arap dünyasının tavrını ise insan anlamakta zorlanıyor.



Arap dünyası Suriye’de istikrar ve mülteci sorununun çözümü için hiçbir adım atmıyor. Zengin Arap ülkeleri bir türlü parasal destek vermiyor.

Türkiye’nin anlaşma yaptığı Libya’da da dengeleri değiştirmek için başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı ülkelerden kötü kokular geliyor.

Öğretmen Başkan internet lisansı aldı



15 Temmuz’un kahraman ilçesi Kazan’ın Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un misafiriydim. Oğuz yıllarca öğretmenlik yapmış bir eğitimci.

İlçede yaptığı ve Türkiye’de de ilçe belediyelerinde ilk olacak bir yenilikten bahsetti.



İlçelerinde internet alt yapısı iyi değilmiş.



Kahramankazanlılara hızlı internet sağlamak için Ulaştırma Bakanlığı’ndan internet erişim ve alt yapı kurma lisansı almış. Kazan BelNet kurulmuş. Yani büyük şirketlere rakip olmuş Oğuz kurduğu şirketle.



Oğuz, “Resmi bütün mevzuatı yerine getirdik. Lisansı aldık. İnternet için kablo kullanmıyoruz. Verici aracılığıyla yayın yapacağız. Vatandaşa uygun fiyatla hızlı internet sunacağız.



Burada bir istihdam alanı da oluşacak. Bunu yapacak olan ve lisans alan ilk belediye biz olacağız” diyor.



“Belediyede kimseyi işe almayacağım” diye yola çıkan Oğuz, kurduğu istihdam merkezi aracılığıyla 5 ayda özel sektörde 450 kişiye de iş bulmuş.



Gönüllü iş adamlarının kurduğu dernek aracılığıyla da 150 öğrenciye burs verilmiş.



Başka güç odaklarıyla iş tutuyorlar



Arap dünyasının tavrını AK Parti’nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordum.



Arap dünyasının tavrının hiçbir şekilde izah edilemeyeceğini belirten Yılmaz, “Talihsiz bir tavır. Bir Arap ülkesinde, terörün bitmesi için, istikrarın oluşması için Türkiye’nin yaptığı bu eylemlere normalde Arap ülkelerinin destek olması gerekirdi. Tam aksine, birçok Arap ülkesinden farklı sesler çıktığını gördük. Arap yönetimleri ile Arap halkları arasında çok ciddi bir makas var. Yani bunu yapanlar Arap dünyasındaki yönetimler. Bu yönetimler aslında kendi halklarıyla da barışık olmayan yönetimler. Başka güç odaklarıyla iş tutan yönetimler. Türkiye’den ve Türkiye’nin politikalarından rahatsız olan yönetimler. Halka indiğiniz zaman tablo farklı. Arap dünyası ciddi anlamda bir yönetim problemi yaşıyor. Halkına hizmet etmeyen, halkın değerlerini temsil etmeyen, beklentilerine karşılık vermeyen yönetimler var. Ama Arap toplumlarının takdir ettiği bir ülke Türkiye. Türkiye’nin lider duruşundan da rahatsızlık duyuyor Arap yönetimleri. Ve her fırsatta farklı şekillerde Türkiye’ye dönük olumsuz bir yaklaşım içine giriyorlar. Bu anlaşılır bir durum değil” diyor.



GURUR GÜNÜMÜZ



Başta savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye millileşme atağında. Günden güne dışa bağımlılık azalıyor.



Şimdi de Türkiye’nin otomobili.

GURUR GÜNÜMÜZ.



Haydi basalım gaza...



2020 barış ve huzur getirsin



Bir yıl daha geçti.



2019 yılını uğurluyoruz.



2019’da özellikle Suriye başta olmak üzere bölgemizde çatışmalar, krizler, huzursuzluklar yaşandı.

2020 barış ve huzur getirsin diyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileğiyle...