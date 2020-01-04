Bölge yeniden ısınıyor

ABD, İran, Irak, Suriye, Libya...

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz 2020’nin ilk günlerinin de ana gündemi oldu.

Suriye’de oynanan satranç şimdi de Libya’da oynanıyor.

Batı dünyası ve Arap dünyası sömürgecilik adına General Hafter’e destek çıktı.

Meşru hükümet görmezden gelindi ve bölgede yeni bir satranç oynanmaya başlandı.

Türkiye ise Doğu Akdeniz’de güvenlik ve barış için Libya’nın meşru hükümetine destek veriyor.

Ve Suriye’den sonra Libya’da da sömürgecilerin oyununu bozma hamlesi yapılıyor.

Birileri sömürü derdindeyken Türkiye hep kazan-kazan anlayışında Afrika kıtasında.

Türkiye’nin niye asker gönderdiğini tartışmak yerine Yunanistan, İtalya, İsrail, Güney Kıbrıs, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri’nin oyunlarını görsek daha iyi sanki.

Bu arada arka arkaya ülkeler Libya görüşmeleri yapacak bugünlerde.

ABD Başkanı Trump ile telefon ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek hafta Putin’i konuk edecek.

Yunanistan Başbakanı, Trump ile bir araya gelecek.

Fransa, Mısır’da bazı ülkelerle görüşmeler yapacak.

Eeee bu ülkelerin ne işi var ki Libya’da?

ABD’nin İranlı komutanı öldürmesi de bölgenin yeniden yeni dengelerle ısınmasına neden olacak.

Bölgedeki oyunlarda Rusya’nın tavrı da önemli olacak gibi gözüküyor.

Hafter’e silahlı İHA’ları kim verdi?

Libya’da General Hafter meşru Libya hükümetini düşürmek için dış destekli saldırılar yapıyor.Bunlardan en dikkati çekeni ise silahlı İHA’lar.Üst düzey yetkililerden aldığım bilgi bu silahlı İHA’ların Birleşik Arap Emirlikleri tarafından General Hafter’e verildiği şeklinde.

Mısır’ın da Hafter’e silahlar gönderdiği yönünde bilgiler geliyor. Ayrıca Fransa ve Suudi Arabistan’ın da Hafter’e destek veren ülkeler arasında olduğu belirtiliyor.

TSK keşif yaptı

Libya’ya asker göndermek için tezkere TBMM’den geçti.

Gözler şimdi Türk askerinin ne zaman ve ne şekilde Libya’ya gideceği yönünde.

Edindiğim bilgi bir süre önce TSK’nın Libya’da keşif yaptığı.

Libya halkı da bir an önce Türk askerinin gelmesini bekliyor.

Kulislerde konuşulan kısa süre içinde Türk askerinin Libya’ya gideceği ve öncelikle de hava savunma sistemine yönelik tedbirler alınacağı yönünde.

MADE IN TÜRKİYE

Türkiye’nin otomobili her kesimden beğeni topladı ve düşmanları kıskandırdı.

MADE IN TÜRKİYE, şu özellikleriyle de dünya yollarında çok görülecek gibi gözüküyor:

- 20-30 dakikada şarj

- 500 km menzil

- Emisyon değeri: 0

- Sınıfının hacim, performans ve maliyet olarak en iyi aracı

- Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV modeli.

Drone ile uyuşturucu kaçakçılığı

Uyuşturucu ile mücadele, gençliği kötü yollardan korumak için sert önlemlerin alınması gereken bir konu.

Türkiye’ye Ortadoğu ve Doğu ülkelerinden de uyuşturucu giriyor.

Kaçakçılık açısından türlü türlü yeni yöntemler ise dikkati çekici.

Örneğin, Suriye sınırının büyük bölümüne duvar yapıldı.

Sınırı geçen kaçakçılara bu duvarlar büyük darbe vurdu.

Ama edindiğim yeni bilgi Suriye’den Türkiye’ye drone aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığının yapılmaya başlandığı.

Türkiye bunu önlemeye yönelik de çeşitli tedbirler hayata geçirmiş.

Birçok sınır karakolunda da drone savarlar kullanılmaya başlanmış...