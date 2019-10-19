Erdoğan’ın başarısı, Trump’ın sevinci

Barış Pınarı Harekâtı... Türkiye’nin terörle mücadelesi için çok haklı bir harekâtıydı.

Dünya, Türkiye’nin gücünü bir kez daha anladı.

Türkiye ise bölgede kimin ne oyunlar peşinde olduğunu gördü.

Batılı ülkelerin tutumu ise not edildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bölgede oynanan oyunun büyüklüğünü gösterdi.

Ancak Türkiye hem sahada hem masada istediğini aldı.

Baştan beri “Güvenli bölge, PKK-YPG bölgeden çekilsin, teröristleri temizliyoruz” diyen Türkiye, ABD ile masada bunları aldı.

Gelinen nokta Erdoğan’ın büyük başarısı. O kadar ekonomik ve siyasi tehdide aldırmadan yoluna devam etti.

Trump ise 9 günde Türkiye’nin bu kadar ilerleyebileceğini beklemediği için anlaşma karşısında büyük sevinç yaşadı.

Şimdi gözler hem ABD’nin verdiği sözleri tutmasında hem de Rusya’nın tavrında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü Rusya’da Putin ile görüşecek.

Görüşmeler artacak ama kesin olan bir şey var: Bölgede artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak...

Bilim diplomasisi

Uluslararası ilişkilerde yeni konsept: BİLİM DİPLOMASİSİ.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ve Cumhur-başkanlığı himayesinde olan Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ile Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine farklı bir boyut katılması amaçlanıyor.

TABİP’in geçen hafta Brüksel’deki AB ve Belçika lansmanına katıldım.

TABİP ile Türkiye’nin akademik ve bilimsel kapasitesini tanıtan ve bu kapasiteyi kurduğu küresel iş birlikleri ile geliştiren Enstitü, faaliyetleri kapsamında Brüksel’de TOBB ile ortak bir etkinlik düzenledi.

Enstitü, kültürel zeminde yürütülen diplomasi faaliyetlerini sürdürebilir kılmak, Türkiye’nin evrensel ufkunu ve gücünü dünyaya göstermek, Türk akademi ve bilim çevrelerini küresel bir ağa kavuşturmak, Türkiye’deki yatırım olanaklarını, akademik ve bilimsel kapasiteyi geliştirmek ve tanıtmak, Türkiye ekonomisi için de doğrudan çıktıları olan projelere aracılık etmek maksadıyla bilim kurulu kurarak çalışmalarına başlamış.

Yunan parlamenter ne dedi?

TABİP’in Brüksel’deki ağ kurma etkinliğine Flaman Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Koen Verlaeckt ve eski Yunan Avrupa Parlamenteri Miltiadis Kyrkos gibi yabancı konuklar da katıldı.

Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Levent Gümrükçü yeni bilim diplomasisi konseptine bir diplomat olarak oldukça inandığını ve bu tür girişimlerle Türkiye’nin gerçekten sürdürülebilir bağlar kurabileceğini belirtti. Verlaeckt Yunus Emre Enstitüsü’nün bu girişimini övgüye değer olarak niteledi.

Kyrkos ise Türkiye’nin TABİP projesini başlatmasını takdirle karşıladığını belirtti ve eski olaylara takılmadan yeni iş birlikleri kurmanın gerektiğini söyledi. Kyrkos, Türkiye’nin Suriyeli göçmenler konusunda önemli roller oynadığını da vurguladı.

5000 kişiye dokunuldu

TABİP’in Koordinatörü Bekir Buğra Aydın ve genç ekibiyle de sohbet ettik Brüksel’de. Aydın, bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler sayesinde TABİP’in en az 5 bin kişinin hayatına dokunduğunun altını çizdi.

TABİP kapsamında geliştirilen Portal’da bugüne kadar akademik ve bilimsel içerikli 923 haber, 162 duyuru, 472 Çağrı, 1331 etkinlik paylaşımı yapılmış.

Bünyesinde 383 bin araştırmacı bulunduran TABİP Portal, 83 bin projeye de ev sahipliği yapıyor.