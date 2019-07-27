Güney Afrika’da Osmanlı izleri

Cape Town...Güney Afrika’nın en turistik ve Batılıların ilgi gösterdiği şehirlerinden biri.

Cape Town-İstanbul arası yaklaşık 12 bin kilometre. Uçakla 12 saatlik bir yolculuk.

Geçen hafta Cape Town’daydım.

Afrika kıtasının en altında yer alan Cape Town’da Osmanlı izlerini görüyoruz.

1800’lü yıllarda Hindistan ve Malezya’dan çok sayıda Müslüman çalıştırılmak üzere Cape Town’a getirilmiş.

O dönemde Cape Town İngiliz sömürüsü altında.

Müslümanlar arasında yaşanan dini anlaşmazlıkların ve çatışmaların önlenmesi için İngiltere Kraliçesi tarafından Osmanlı Sultanı Abdulaziz’e bir talep geliyor.

Bunun üzerine Abdulaziz, çatışmaları önlemek için din âlimi Ebubekir Efendi’yi 1863 yılında bölgeye gönderiyor.

Ebubekir Efendi neden gelmiş?

Ebubekir Efendi geldiği yıl Cape Town’da Osmanlı Teoloji Okulunu açmış.

1880 yılında ölüne kadar da Güney Afrika’daki Müslümanların eğitimi için uğraştığı belirtiliyor.

Ebubekir Efendi’nin kabri Cape Town’a hakim bir tepede.

Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Adem Koç ile birlikte gittik.

TİKA çevre bakımını yapmış ve büyük bir alanı demir çit ile çevirmiş. Kabristanda bir anı bahçesi de yapılacakmış. Orada Osmanlı döneminden kalan başka kabirler de var.

Capetown’da ayrıca Abdülhamid’in yaptırdığı Nuru-l Hamidiye camii yanı sıra bir çok Osmanlı eseri de var. 1880 yılında yapılan şehir merkezindeki camiyi yine TİKA restore etmiş.

Osmanlı Kriket Kulübü

1800’lü yılların sonunda Ebubekir Efendi’nin öğrencileri Osmanlı Kriket Kulübünü de kurmuş.

2016 yılında Türkiye’nin yardımlarıyla kulüp binası ile tesislerinin tadilatı yapılmış. Ayrıca ekipman da tedarik edilmiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Güney Afrika gezisinde oyuncularla tanışmış.

Osmanlı Kriket Kulübü’nün Türkiye’de bir dostluk maçı yapması da planlanıyormuş.

Müslümanların renkli evleri

Güney Afrika’nın en eski Müslüman mahallesi de Cape Town’da.

Bo-Kaap semtindeki Müslümanlar evlerini farklı renklere boyamış.

Turistlerin de ilgi gösterdiği semte dolaşırken tek katlı değişik renkteki evleri görüyorsunuz.

Yerel yönetimin kentsel dönüşüm adı altında evleri yıkmak istediği ancak Müslümanların buna karşı çıktığı belirtiliyor.

Diriliş Ertuğrul seviliyor

Güney Afrika’da Türk dizileri de çok izleniyor.

Bunlardan en dikkat çeken ise Diriliş Ertuğrul.

Dizideki kıyafetler, şapkalar ve ok ilgi çekiyor.

Diriliş’in kıyafetlerinin satıldığı ve ok atışlarının yapıldığı bir Türk gününe de Cape Town’da konuk oldum.

Binlerce kilometre uzakta Osmanlı izlerini gördüm. Farklı coğrafya farklı kültürler olsa da Türkler bir şekilde Güney Afrika’da da tanınıyorlar...