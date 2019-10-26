Haydarpaşa’da yapılmak istenen ne?

Haydarpaşa’da ne oluyor?



Eski Türk filmlerinin başladığı veya son bulduğu yer olan Haydarpaşa Gar sahası ile ilgili tartışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile konuştum.



Bakan Turhan, Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasında atıl durumda boş olan bazı alanları İstanbulluların kültür ve sanat faaliyetleri için kiralanacağını söyledi.









Devlet Demiryolları İdaresi’nin, sit alanı ve imar kısıtlılığı olması nedeniyle şartlı olarak belirli kriterler belirleyerek bu alanı ihale ettiğini dile getiren Bakan Turhan, “Burada bizim ihalesine çıktığımız alanlar Haydarpaşa Gar İstasyonu, Sirkeci Gar İstasyonu değil, bu istasyonların çevresindeki boş kullanılmayan ihtiyaç dışı olan arazilerdir. Yolcuların trenden iniş biniş yaptığı kapalı alanlar değildir. Sadece bu gar alanlarının çevresinde bulunan ve kullanım dışı olan arazilerin kullanılması amacıyla ihale açıldı” diyor.



Nostaljik alanlar güzelleşecek



Filmlerin çekildiği, Anadolu insanının İstanbul’a gelişinde nostaljik hatırası olan bu mekânı daha da güzelleştirmek istediklerini ve yaptıklarının turizme büyük katkısı olacağını belirten Bakan Turhan, “Birçok filmimiz burada başlar. İstanbul’dan ayrılırken de bu istasyonlardan vedalaşır ile. Biz böyle nostaljik hatırası olan alanları kültür ve sanat faaliyetleri ile daha da güzelleştireceğiz. Sadece burası değil Marmaray’ın güzergâhı boyundaki yine Devlet Demiryolları’nın sahip olduğu diğer alanları da İstanbulumuz ve idaremiz için gelir getirmek amaçlı ve İstanbulumuza yakışır bir şekilde değerlendireceğiz” vurgusu yaptı.



‘Enerjisini hizmete harcasın’



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Haydarpaşa konusu ile ilgili söylediklerinin doğru olmadığını belirten Bakan Turhan, “Belediye Başkanı Haydarpaşa konusunu kendisine çok dert edindi, bunu tabi anlamakta zorlandık. İhaleye kendi belediyesinin iştiraki olan şirketleri de soktu. Ama Başkan ‘burayı bize verin burası bizim hakkımız burayı bizden başka kimse işletemez, kullanamaz’ dedi. ‘Ne pahasına olursa olsun ben burayı alacağım’ diyerek de bir yerde bu alanların ihalesini alan kişilerin alacakları izin ve ruhsatların belediyeye bağlı kurumlarda olduğunu ima ederek şimdiden onlara parmak salladı. ‘Girerseniz burada işinizi yokuşa sürerim’ gibi imalarda bulundu. Bunlar etik değil. Belediyeden 3 katı yüksek teklif veren ihaleyi aldı. Burayı bana vereceksiniz diye tutturan bir belediye başkanı kimin malını kimden zorla istiyorsun? Ayrıca Kadir Topbaş döneminde de belediye burayı istemiş ama iktidarla aynı yönetim olmasına rağmen verilmemiş. Biz hukuki şartlar çerçevesinde ihale ettik” dedi.



‘Oyuncağını yitirmiş çocuk’



İmamoğlu’nun konuyla ilgili iyi niyetli olmadığını belirten Bakan Turhan, “Amacı üzüm yemek değil, gündemi değiştirmek. İmamoğlu enerjisini İstanbul için harcasın, hizmete harcasın. Önümüz kış. Kış hazırlıkları yapsın. Kar ve buzla ilgili çalışmalarını başlatsın. İstanbulluya vaat ettiği alt yapı, ulaşım sistemleri şantiyelerini açsın. Devam edenler şu anda aldığım bilgiye göre durmuş. Vaat ettiği projeleri yerine getirecek zamanı çok az kaldı. İşine baksın, işiyle uğraşsın, vaat ettiği hizmetleri yerine getirsin. Ötekinin berikinin işine karışmasın. Oyuncağını yitirmiş çocuk gibi tepişip durmasın” dedi.