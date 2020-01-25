Kaddafi Türkiye’ye ne önermiş?

Libya’da zor bir süreç başladı.

Çünkü herkes barış ve huzur istemiyor.

Almanlar, İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar... Dönem dönem Libya’da olmuşlar geçmişte.

Niye? Libya’nın zengin petrol kaynakları var.

Libya’nın eski lideri Kaddafi, döneminde Türkiye ile diyalog halindeydi.

Üst düzey kaynaklardan aldığım bilgiye göre Kaddafi batının tavrını zaman zaman Türkiye’ye şikâyet etmiş.

Konulardan biri de misyonerlik faaliyetleri.

Kaddafi Türkiye’ye şu öneriyi yapmış:

“Bazı ülkeler burada misyonerlik faaliyeti yapıyor. Onların yerlerini kapatalım. Libya’ya siz gelin”.

Ama Batı petrol için hiçbir zaman Libya’daki varlığını sonlandırmamış.

Batı’nın yanında bir de şimdi Arap ülkeleri burada.

Kimin barış kimin başka şeyler peşinde olduğunu görüyor insan...

Berlin’den ne çıktı, ne çıkmadı?

Geçen hafta herkes Berlin zirvesinden ne çıkıp çıkmadığını tartıştı.

Katılan ülkeler çok olsa da ilk adımlar açısından önemli bir zirveydi.

Tabi verilen sözlerin tutulması da önemli.

Ne çıkıp çıkmadığına da bakacak olursak şunları sıralayabiliriz:

- Kalıcı barış için ilk siyasi adım atıldı.

- Kapsamlı bir plan üzerinde çalışma kararı alındı.

- Askeri ve siyasi komisyonlar kurulma kararı çıktı.

- Türkiye’nin barışın anahtarı olduğu görüldü.

- Türkiye’nin barış, başka ülkelerin neyin peşinde olduğu ortaya çıktı.

- Ama Hafter ateşkese imza koymadı.

- Ama ‘Hafter çözüm istiyor mu istemiyor mu’ çıkmadı.

- Ama bundan sonraki sürecin Suriye gibi uzayıp uzamayacağı belli olmadı.

- Ama Libya’da çıkarları olan ülkelerin ne kadar barış istediği tam ortaya çıkmadı.

- YANİ Türkiye’nin çözüm istediği ortaya çıkarken birçok ülkenin petrol dışında ne istediği ortaya çıkmadı...

Türkeş’in son giydiği giysiler nerede?

Alparslan Türkeş’in KKTC’de doğduğu ev restore edildi ve müze yapıldı.

TİKA’nın restorasyonunu yaptığı evi geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da ziyaret ettim.

Eskiden yıkık dökük bir bina imiş, şimdi bir tarihin izleri veriliyor ziyaretçilere.

İçinde de Türkeş’in hatıraları yaşatılıyor.

Türkeş’in son günlerde giydiği giysileri olmak üzere kullandığı birçok şahsi eşyası orada.

Silikon heykel ve ses sistemiyle canlandırmalar yapılmış döneme ilişkin.

Müze evde ayrıca Türkeş’in çocukluk dönemleri de dahil birçok eski fotoğrafı da yer alıyor.

İsrafı Önleme Vakfı iş gününü 4’e düşürdü

Mikrokredinin öncüsü olan ve binlerce yoksul kadına iş imkânı sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı yeni bir projesini hayata geçiriyor.

Vakfın Başkanı Aziz Akgül, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameen Mikrofinans Programı olarak, 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla, haftada 4 gün çalışma modelini uygulayacaklarını açıkladı.

Akgül, israfı önlemek, maliyeti azaltmak, verimliliği artırmak ve personelin mutluluğunu sağlamak için bu uygulamayı hayata geçireceklerini belirterek, “’Mutlu İnsan. Mutlu Türkiye’ misyonunu hedefleyerek, dünyada öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vakıfta ve bünyesindeki iktisadi 3 işletmesinde toplam 234 kişi çalışıyormuş...

Alkışlar Yıldırım Belediyesi’ne

Okullar tatil. Öğrenciler dinleniyor. Yerel medyada okuduğum bir haber hoşuma gitti.

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, karnesini getiren öğrencilere ücretsiz akvaryum gezisi düzenliyormuş.

Alkışlar Yıldırım Belediyesi’ne.

Bu gibi projeleri tüm belediyelerden bekliyoruz...