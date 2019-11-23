Kıbrıs’ın etrafında kaç savaş gemisi var?

GİRNE

Batılı ülkeler Kıbrıs sorunun çözümündeki ikiyüzlülüklerini ve adaletsizliklerini Doğu Akdeniz’in kaynaklarıyla ilgili de sergiliyor.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz başta olmak üzere doğal kaynaklarla ilgili tam bir ‘mavi savaş’ yaşanıyor ama kontrollü olarak.

KKTC Enerji Bakanlığı’nın ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin davetlisi olarak 3 gün Girne’deydim.

Girne’de Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Değişen Dünya Düzeni: Doğu Akdeniz’de Mavi Savaşlar” adlı uluslararası konferans yapıldı ve adadaki son gelişmeler konuşuldu.

Konferansta benim dikkatimi çekenlerden biri ‘Kıbrıs adasının etrafında kaç uluslararası savaş gemisinin olduğu’ tartışmasıydı.

Adanın etrafında 200’ün üzerinde savaş gemisi olduğu vurgulandı konuşmalarda. Bu düşünceyi dile getirenlerden biri de Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan oldu.

Bu konuyu yetkililere de sordum. Onların dile getirdiği ise 60-70 civarında olduğu. Sayı yüksek, herkesin gözü bu bölgede.

Kontrollü ‘mavi savaşı’ barışa çevirmek için Türkiye elinden geleni yapıyor. Aynı çabayı Rum tarafının ve batının da sergilemesi gerekiyor...

Konferansta öne çıkanlar

KKTC’nin konukları arasında Rusya, Pakistan, Lübnan, ABD ve Türkiye’den üniversitelerden çeşitli katılımcılar vardı. Türkiye’nin Büyükelçisi Murat Başçeri de katıldı toplantıya. KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın katılmadığı konferansta KKTC Enerji Bakanı Hasan Taçoy ev sahipliği yaptı.

Konferansta öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye ve KKTC’nin uluslararası hukuktan doğan hakları var. Bu hakları sonuna kadar kullanabilir.

- Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan’ın öncüsü olduğu EastMED boru hattı projeleri sadece bir hayaldir. Bölgede Türkiye’nin olmadığı bir adım atamazlar.

- Doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa’ya daha uygun şartlarda gidebilir. Onun için Türkiyesiz bir proje gerçekleştirilemez.

- Türkiye ile Rusya arasındaki Türk Akım doğal gaz projesi önemli. Kuzey Kıbrıs önemli bir enerji koridoru haline gelecek.

Doğu Akdeniz Mavi Vatan

Konferansın ev sahiplerinden Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar ile de sohbet imkanı buldum.

Osmanlar, “Doğu Akdeniz’e bizler Mavi Vatan diyoruz. Mavi Vatan’da Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarının en iyi şekilde savunulması konusunda, görüş ve düşünceleri ortaya koyuyoruz” diyor.

Organizasyonu ise üniversitenin genç Genel Sekreteri Mustafa Toycan yapmış. Misafirleriyle de toplantıların kusursuz geçmesi için tek tek ilgilendi. Başarılı bir konferans oldu bence. Toycan, konferansta elde edilecek sonuçların en iyi şekilde değerlendirileceğini söylüyor.

100 bin öğrenci, 1.3 milyon turist

KKTC’nin ekonomisinin de gelişmiş olduğunu gördüm bu ziyaretimde.

Üniversiteler artmış oteller çoğalmış. Uçak sayısının artması da turistlerin gelişini olumlu etkiliyor.

Rum tarafından da günü birlik alışveriş için gelenler çoğalmış.

Üniversitelere gelen öğrenci sayısı 100 bini geçmiş.

Turist sayısı da yıllık 1 milyon 300 bin civarındaymış.

Turist sayısının 5 yıl içinde 5 milyonu aşması hedefleniyor...