PYD’nin son taktiği

Bir kaç gün Suriye sınırında olan Şanlıurfa’daydım.



Barış Pınarı Harekâtı’nın Harekât Merkezi’nin de olduğu Urfa’dan güvenli bölgenin oluşturulması ve huzurun sağlanması için destek gidiyor.



ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarda PYD’nin bölgeden çekilmesi sağlanacaktı. Ancak görülen PYD’nin bölgede kılık değiştirip hala dolaştığı.



PYD’nin son yeni taktiğini ise her gün bölgeye girip çıkan yetkililerden öğreniyorum.



PYD bölgede bazı yerlerden geri çekilirken yanında bölge halkından zorla ve tehditle bireyler de götürmüş ve fazla uzaklaşmamış.



Böylece yeni yerlerinin bilinmesini önlemiş. Yerel aileler kendilerinden de kaçırılmalar olduğu için PYD’lilerle ilgili sessiz kalıyormuş.



Bir diğer taktik ise tuzaklamaların çokluğu. Bu da PYD’lilerin hala şehir içinde bile dolaştıklarını gösteriyor.



Bazı bombalamalar ve tacizler de bunu kanıtlıyor.



Türkiye ise orada yaşamın normale dönmesi için çalışıyor. Ben Urfa’dayken Tel Abyad’da un dağıtmak için fırınlar bakılıyordu. Türkiye’den giden yetkililer ekmek dağıtımının olması için çalışmalar yapıyordu.



Ankara güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik bütün alternatifli planlarını hazırladı.



13 Kasım’da ABD Başkanı Trump’a da gereken uyarılar yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’e de gereken mesajları verecek.



Gözler ise Trump ve Putin’in verdiği sözleri ne kadar tutacağında...



Şanlıurfa notları...

Göbeklitepe, Balıklıgöl, Peygamberler şehri, Harran, Halfeti, isot, künefe...



Bir turizm şehri olan Şanlıurfa’nın özelliklerini say say bitmez.



Şehri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile dolaştım.









Yeni seçilen Beyazgül, şehrin sorunlarını çözmeye yönelik hızlı adımlar atmış.



Kale ve mağaralar çevresi başta olmak üzere tarihi yerlerdeki gecekonduları yıkmış.



Başkan Beyazgül şehirdeki otel sıkıntısının farkında ve butik otel açılması için işadamlarına gerekli desteği vereceklerini dile getiriyor.



Turizmin geliştirilmesi Beyazgül’ün yoğun mesai harcadığı bir konu. Başkan Beyazgül, “tam Urfa zamanı. Herkesi ilimize bekliyoruz” diyor.



Urfa’ya yılda 2 milyon turist geliyormuş ve ama yatılı kalan ise 400 bin civarındaymış.



Göbeklitepe de şehre bir hareketlilik getirmiş.

Nemrut’un tahtına oturduk









Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte halk arasında ‘Nemrut’un Tahtı’ olarak bilinen Yakup Manastırı’na da gittik.



Urfa çevresindeki en yüksek yerlerden biri olan manastıra keçi yollarından tırmanarak çıktık.



Restorasyonu yeni yapılacakmış ve teleferik planlanıyormuş.



Başkan Kuş turizm geliştirilmesi için burayı önemsiyor ve üzerinde çalışıyor.



Manastırın bulunduğu tepede su sarnıcı da dikkat çekiyor...



En çok bebek Urfa’da doğuyor



Urfa’da yaş ortalaması 19,4.



En çok doğurganlık olan il Urfa.



Yılda 60 bin çocuk doğuyormuş.



Bu konuyu ilde sohbet ettiğim Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat anlattı.



İlde genç nüfus yoğun olduğu için gençlerin sorunlarını çözmeye özellikle çalıştıklarını vurguladı. Gençlere yönelik meslek edinme kursları veriyorlarmış.



Bir de fakir gençlerin okuması için onlara destek çıkıyorlarmış.



Oluşturdukları kültür merkeziyle de hem kitap okumayı hem de gençlerin vakitlerini iyi geçirmelerini sağlıyorlarmış...

