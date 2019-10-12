Trump’ın tweet’leri ve Erdoğan’ın yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik tweet’leri hep tartışıldı. Zaman zaman tehditler geldi zaman zaman sıcak mesajlar...

Konu Barış Pınarı Harekâtı başlamadan gerçekleşen Sırbistan gezisinde de gündemdeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekat başlamadan 1 gün önce Sırbistan’daydı.

Resmi ziyarette Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Suriye meseleleri konuşulurken tedirgin bir şekilde ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik attığı tweet’leri gündeme getirdi.

Erdoğan rahattı, “Bizim için önemli değil bu mesajlar” dedi. Ve terörle mücadeledeki kararlılıklarını ifade etti.

“Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yoldan dönmeyiz. Bölgeyi terörden temizleyeceğiz. Gereken yapılacak” diyerek Erdoğan, Trump’ın Twitter mesajlarının kendilerine geri adım attırmayacağı mesajını Sırbistan’da da verdi. Ve döner dönmez de 1 gün sonra Barış Pınarı Harekâtı başladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise samimi sohbette kendi ülkelerine yönelik böyle mesajların gelmesi durumunda zor durumda kalacaklarını ifade etti...

Amaçlar ve hedefler

Köy köy terörden arındırılıyor. Hedefler tek tek vuruluyor.

Mehmetçik adım adım ilerliyor ve teröristler güneye doğru kaçıyor.

Sivillerin zarar görmemesi için yoğun çaba harcanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok hassas.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından, Türkiye’deki 400 bin Suriyeli o bölgelere geri dönmüş.

Türkiye ne zamana kadar bu harekâtı devam ettirecek? Bu sorunun yanıtı burada saklı. Üst düzey yetkililerden aldığım yanıt da böyle:

- Bölge terörden temizlenecek.

- Suriyelilerin tekrar kendi bölgelerine geri dönüşü için ortam oluşacak.

- Bunun gerektirdiği süre kadar Türkiye varlığını orada sürdürecek...

36 saat Külliye’de takip etti

Barış Pınarı Harekâtı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dakika dakika izleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelen bilgileri sürekli aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan direkt ilgili bakanlarla görüşüp talimatlar veriyor.

Külliye’de izleme merkezi oluşturulmuş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan’ın talimatıyla izleme merkezinde koordinasyon sağlıyor.

Oktay operasyonun başlamasının ardından 36 saat Külliye’den ayrılmamış.

Gece geç saatlere kadar da birçok yetkili ve ilgili Külliye’de nöbette...

Belçika sokaklarında ne gördüm?

Barış Pınarı Harekâtı başladığı dakikalarda AB’nin merkezi olan Belçika’daydım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekâtın başladığının duyurmasından 15 dakika sonra PKK yandaşları sokaklarda yürüyüşlere başladı.

Hem de ellerinde terörist başı Öcalan’ın resimleriyle.

Dikkati çeken ise yıllardır terör örgütlerini barındıran ve sessiz kalan Avrupa’nın yine PKK destekçilerine ses çıkarmaması.

Polis önlerinde, PKKlılar arkada uzun süre yürüdüler AB’nin merkezi olan Belçika sokaklarında.

Bu nedenle birçok yol trafiğe kapatıldı ve uzun araba kuyrukları oluştu.

Bu Avrupa bize terörle mücadele konusunda nasıl destek verebilir ki...

Allah yardımcınız olsun

Mehmetçik Türkiye’nin terörle mücadelesi için çok önemli bir görevi yerine getiriyor.

Çocuk katillerine gereken dersler veriliyor.

Allah Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin.

Allah yardımcınız olsun...



