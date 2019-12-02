Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2020 müjdesini Milliyet’e verdi: Erken rezervasyonda birinci pazarız

Şu anki rakamlara göre Türkiye 2020 erken rezervasyon satışlarında birinci pazar konumuna gelmiş. Bakan Ersoy, “2019 hedeflerini geçeceğimiz gibi 2020 hedeflerinin de üstüne çıkacağız” diyor.

ANTALYA

Turizmde 2019 rekorlarla kapanacak. Şu anki verilere göre 50 milyon olan hedefin üstüne çıkılacağı belirtiliyor.

2020 yılı da Türkiye’nin turizmde istikrarı için çok önemli. Özellikle Avrupalı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye turizm çeşitliliği için gece gündüz yeni çalışmalar yapıyor. 2020 ayrıca tanıtım atağı yılı olacak.

2020 ilk erken rezervasyonları da yapılmaya başlandı. Türkiye’ye yönelik yapılan erken rezervasyonlarla ilgili müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Milliyet aracılığıyla verdi.

Antalya’da bir araya geldiğim Bakan Ersoy, “Önümüzdeki sene (2020) turist sayısı olarak 58 milyon hedefimiz var. Gelirlerde de 41 milyar dolara yakın gelir hedefimiz var. Erken rezervasyon bazı pazarlarda daha erken gelmeye başladı. Şuanda Türkiye birinci pazar konumuna gelmiş öncelikli satışlarda. Dünya genelinde Almanya pazarında küçülme bekleniyor. Ama Türkiye’de yüzde 15’in üzerinde bir artış bekleniyor. Şuan İngiltere pazarında da Türkiye açık ara birinci sırada. Yüzde 35’lik bir erken rezervasyon artışı ile. Böyle bakıldığı zaman 2020 hedeflerine de ulaşacağız hatta geçeceğiz gibi gözüküyor. 2019 hedefimiz ise 50 milyondu. Revize ettik yukarı doğru. Muhtemelen yılsonunda 52 milyonu aşarak kapatmayı planlıyoruz. Yani bu yılı hedefin üstünde kapatmış olacağız” dedi.

Bakan Ersoy ile Antalya Belek’teki 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi sonrası bir araya geldik. Ersoy Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

52 MİLYONU AŞARIZ

- 2019 hedefleri tuttu mu? 2020 nasıl geçecek gibi gözüküyor?

Bu yıl bizim hedefimiz 50 milyon turistti. Ama hedefin üstünde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Muhtemelen yılsonunda 52 milyonu aşarak kapatmayı planlıyoruz. Gelirde de 34 milyar dolar hedef vardı. O da yakalanacak gibi gözüküyor. Yani bu yılı hedeflerin biraz üzerinde kapatarak hedeflerin üzerine çıkarak kapatmış olacağız. Önümüzdeki sene ise turist sayısı olarak 58 milyon hedefimiz var. Gelirlerde de 41 milyar dolar yakın gelir hedefimiz var. Erken rezervasyon bazı pazarlarda daha erken gelmeye başlıyor. Oralardan sonuçlar almaya başladık. Şuanda hepsinde Türkiye birinci pazar konumuna gelmiş öncelikli satışlarda. Hatta dünya genelinde Almanya pazarında bu sene küçülme bekleniyor. Ama Türkiye’de yüzde 15’in üzerinde bir artış bekleniyor. Şuan İngiltere pazarında da Türkiye açık ara birinci sırada. Yüzde 35’lik bir erken rezervasyon artışı ile. Böyle bakıldığı zaman 2020 hedeflerine de ulaşacağız hatta geçeceğiz gibi gözüküyor.

GOLF SAHALARINI ARTIRACAĞIZ

- Kışa giriyoruz. Kış turizmiyle ilgili durum nasıl? Futbol, toplantı, golf turizmi de var...

Toplam sayı olarak baktığınız zaman aslında bizim yıllık sayılarımıza çok büyük etkileri yok ama çok önemli. Niye önemli? Kış otellerin kapalı olduğu veya düşük personel yapılarıyla çalıştığı bir dönem. Bu dönemlerde aslında kış turizmine gelenler çok daha değerli. Ve eski güzel günlerimizi, spor ve golf turizminde de yakaladık bu sene itibariyle oyun sayılarında da. Güzel bir sezon geçecek inşallah. Golf sahalarını Türkiye genelinde özellikle bu resort turizmi yapıldığı bölgelerde artırılması lazım. Biz bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte bunlarla ilgili yeni ihalelere de çıkıp yeni golf sahalarının ülkemize katılmasını sağlayacağız. Bizim önceliğimiz hem mevcut yerlerde Antalya’da yenilerini ilave etmek hem de yeni bölgelere de golf turizmini katarak Türkiye geneline turizmin 12 aya yayılmasına hizmet etmek. Öncelikli olarak turizmin geliştiği yerlerde sezonluk turizmin yıllık turizme yayılması için bir çalışma yapmamız lazım. Yani yeni bölgeler icat etmek yerine mevcutta gelişmiş olan bölgelerde sektörün ve turizmin 12 aya yayılması için çalışma yapmamız lazım. Önceliği onlara veriyoruz. Bu dönemde öncelikli olarak hem Antalya bölgesinde hem de Ege’de yeni golf sahalarını hizmete almayı planlıyoruz.

‘Salda turist almaya başladı’

- Salda’ya gelen turist durumu nedir?

Çevre Bakanlığı burayı korumakla ilgili bir çalışma yapıyor. Salda bizim güzel turizm değerlerimizden biri. Ciddi turist almaya başladı. İnşallah bundan sonra yabancı turist almaya başlayacak.

‘AKM ve CSO’yu açacağız’

- AKM inşaatı nasıl gidiyor, ne zaman bitiyor?

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı çok hızlı gidiyor. Çok sıkı takip ediyoruz. Burayı önümüzdeki günlerde açacağız. Ayrıca 28 yıldır bitirilemeyen Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası (CSO) var. Onu da çok hızlandırdık. Çok yoğun bir şekilde takip ediyoruz. 2020 yılı içinde hizmete alacağız.

Uzak Doğu’ya dijital reklam

- Çin ve Hindistan olmak üzere Uzak Doğu’ya yönelik özel çalışmanız vardı. Nasıl dönüşler o bölgeden?

Bu sene Çin’den inşallah 450 bin turisti göreceğiz. Önemli olan bu ülkelerde slot sayılarının artması. Sevindirici olan sadece THY)nin değil karşı tarafın hava yollarının da ilgi göstermeye başlaması. Yılbaşından itibaren ilk kez televizyon reklamları ve yoğun dijital reklamlar yapacağız. İnşallah olumlu sonuçlarını alacağız. Onların doluluklarını artırarak ilave seferler koymalarını arzuluyoruz. Amacımız bu. Ayrıca Çin bir ülke değil kıta baktığınız zaman. Orada çok fazla şehirden uçmak lazım. Çin başlı başına için bir politika. Ve 2023 hedeflerimizde de uzak Asya en ciddi potansiyel beklediğimiz ülkelerden biri.

Bisiklet masası

- Bisiklet turizmi için özel çalışmanız var mı?

Bisiklet turizminin potansiyeli çok yüksek. 44 milyar dolar. En iyi bisiklet güzergâhları da bizde bulunuyor. Yani en iyi rutlar bizde ama en az geliri biz alıyoruz. Dünyadaki bisiklet pazarından pay almak için bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturacağız. Belediyelerle ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile o yollarda iyileştirmeler yapacağız. Ayrıca belirli mesafelere servis alanları ve konaklama alanları gibi ihtiyaç olacak şeyleri de yerleştireceğiz. Yani 2020 sonuna kadar bütün bu projelendirmeler, programlamalar ve planlamalar sonuçlanmış olacak. Bir de bisiklet dostu otel var. Sayıları şuanda 100. Bakanlık olarak bir sertifikasyon hazırlayacağız ve vermeye başlayacağız. Otellerle de görüşüp onları özendireceğiz. Çok cüzi yatırımlarla bu sertifikasyonu alabilirler. Hedefimiz 2023 yılına kadar da 100 olan bisiklet dostu otel sayısını 1500’e çıkarmak.

3 önemli hedef

- Turizmde 2020)nin hedefleri ne olacak?

Öncelikli olarak sayımızı tutturmak. 58 milyon turisti geçmek 60 milyonu zorlamak. Ve gelirde ise 41 milyar doları yakalamak. Çünkü bunu yakalayamadığı zaman psikoloji bozuluyor. İkincisi kültür ve sanatta iki önemli yapı var. Biri Ankara CSO diğeri de İstanbul’daki AKM. Uzun yıllar konu olmuştu. İkisinin de inşaatı çok hızlı gidiyor. Finansman ihtiyacına yönelik desteğimiz ve paketimiz hazır. Hızlı bir şekilde bunları sonuçlandırıp hayata geçireceğiz. Üçüncü noktada ise Turizm Geliştirme Ajansı’nın aktif bir şekilde hayata geçmesini ve sistemin oturmasıyla ilgileneceğiz. Turizmin sürdürülebilir olması, ileriye dönük bize yeni projeksiyonlar vermek Turizm Geliştirme Ajansı ile mümkün olacak. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Dünyada turizm gelirlerinin en yüksek olduğu ülkelerde bu böyle başarılmış. Bizde de bu yapıyı kamudan çıkarıp profesyonel hale getiriyoruz. Bunu 2020 yılında oturtacağız. Bu 3 hedefe ulaştığımız zaman zaten çok ciddi bir yere gelmiş olacağız.

Gelir de artacak turist de artacak.

‘Doğa turizmi çok önemli’





- Doğa turizmi ile ilgili neler yapılıyor?

Doğa turizmi çok önemli. Çeşitlenecek turizmde nasıl gastronomi, bisiklet turizmi önemliyse doğa turizmi çok önemli. Bu bizim doğal bir zenginliğimiz. Özellikle belirli bir kitle ki Arap misafirlerin ilgisini çekiyor. Biz bunun daha çok tanıtımını yapıp pazar çeşitlemesi yapmak istiyoruz. Bunu sadece Arap turistlerle sınırlamak istemiyoruz. Özellikle batılı turisti ve sonrasında da Rusya ve Rusça konuşan ülkelerdeki turistlerin de buraya ilgi göstermesi için bir tanıtım kampanyası yapacağız. Bu da gündemimizde olan bir konu.

- Kruvaziyer liman konusu da önem verdiğiniz konular arasındaydı. Ne kadar turist gelmesini hesaplıyorsunuz liman projeleriyle?

Galataport 2020 yılı mart ayı itibariyle hizmete girecek. Çok güzel oldu. Büyük beğeni aldı. 2021 yılında ful kapasiteye ulaşacak. Yenikapı ise 2022 Mart ayında hizmete girecek. 2023 hedefimiz 2 bin gemi seferiyle 4 milyon yolcu, 2 milyon personeliyle yaklaşık 6 milyon ziyaretçi ağırlamak. 2013’te 1238 gemi seferi ile 2,2 milyon yolcu ağırlamıştık. Bu konuya özel bir önem veriyoruz.