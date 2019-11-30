Turizmin geleceği ve Antalya

BELEK



Bir kaç gün önce Antalya Belek’de önemli bir toplantı yapıldı.



9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi.



Turizmin geleceğinin tartışıldığı kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen kongrede yabancı konuklar da vardı.



Yıl daha bitmeden Antalya şimdiden 15 milyon turisti geçti ve rekor kırdı.



Antalya Havalimanı yetmiyor. Özellikle hizmet binalarında sıkıntı var. Kapasite artırımı için yeni ihaleler yapılacak ve 2021’de yolcu kapasitesi 2 katına çıkacak.



Antalya’da 373 adet 5 yıldızlı, 198 adet 4 yıldızlı, 106 adet 3 yıldızlı otel bulunuyor.



Ayrıca toplamda 2 bine yakın tesis ve 650 bine yakın yatak var.



Antalya’ya gelen turist sayısında Rusya, Almanya, Ukrayna ve İngiltere başı çekiyor.



Kongrede, Türkiye’nin turizmden daha fazla pay alması için “turizm politikalarında radikal değişikliklere gitme” düşüncesi öne çıktı.



Yeni kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bu değişiklikleri yapacak gibi gözüküyor...



Otelciler Birliği’nin tespitleri



Ev sahibi AKTOB Başkanı Erkan Yağcı toplantıda şu tespitleri yaptı ve uyardı:

Dünya turizminde yeni dengeler oluşuyor.



100 yıllık şirketler iflas ediyor.



Ertelenen, yeniden yapılanan kredilerin sağlıklı biçimde ödenmesi süreci tamamlanmadı.

Bugün, Rusya’ya kapalı olan Mısır’ın açılması durumunda ülkemizi yeni bir rekabet ortamı bekliyor.



Gelir artışında istikrar henüz sağlanmadı.

Konaklama vergisi adı altında öngörülen verginin sektöre yeni yükler getirmemesi gerekiyor.



Yeni bir vizyona, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var.



Her kesimin hem fikir olduğu konu sektörden toplanacak sektörün geleceği için kullanılması gerçeğidir.



Önümüzdeki yılların başarısını belirleyecek olan ilk konu çevre ve sürdürülebilirlik olacaktır. Alt yapı hizmetlerinin ve yatırımlarının aksatılmadan yapılması gerekir.

Ülkemize, devletimize, sektörümüze inancımız tamdır. Bu kadar kısa sürede toparlanmışsak temelinde de bu inanç vardır. Bu inanç kırılmamalı, ilave yüklerle örselenmemelidir.





Yeni nesil turistler için ne yapılacak?



Konuşmacıları tek tek dinleyen Turizm Bakanı Ersoy, katılımcılara Türkiye’nin 2023 turizm stratejisini anlattı. Bu yaklaşık 1 saat sürdü.



Konuşmadan benim dikkatimi çeken bölüm 2020’de tanıtım atağı olacağı oldu.



Bakan Ersoy da turizm politikalarında radikal değişikliğe gidilmesi gerektiğinin üzerinde durdu.



“Birilerinin yönlendirdiği değil, turistin istediği destinasyon olacağız” vurgusu yapan Bakan Ersoy, “Yeni neslin turistlerinin istekleri farklı, bu açıdan markalaşma, tanıtım ve münferit ziyaret önem taşıyor” dedi.



Kimler katıldı?



Belek’te yapılan kongreye THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Almanya’nın önemli şirketlerinden Rewe Grup CEO’su Sören Hartmann ve yaklaşık 1200 turizmci katıldı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek de konuşmacılar arasındaydı.



Katılımcılar arasında Alman turizmcilerin de olması önemli. Çünkü gözler özellikle 2020’de Almanya’dan gelecek turist sayısında...

