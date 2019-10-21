ABC VE FOX NEWS TARZI HABERCİLİK!

“Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra ABD’deki iki haber kanalının yayınları ve Türkiye’ye karşı tavrı, gazetecilik okuyanlara, “Habercilerin asla yapmaması gerekenler” dersi diye okutulacak türden.

Varsayalım ABC News, Suriye’deki operasyon yerine, 2017’de ABD’deki bir silah tanıtımındaki patlama sahnelerini yanlışlıkla yayınladı! O videoyu “Suriye’de katliam” alt yazısıyla ekrana getirip, üstüne şu metni okumak; hata değil, tipik bir manipülasyon:

“Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye’nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye’nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ’a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor.”

ABD Başkanı Donald Trump, bu skandalı dillendirdikten sonra ABC News özür diledi, ama Amerika’da habercilikle terör örgütü YPG sözcülüğünü karıştıranlar bitti mi?

Hayır.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Amerikan Fox News kanalına konuk oldu. Aybet, siyasetçiler ve medyanın ABD’de yarattığı Türkiye algısına ters açıklamalar yapınca FOX News spikerinin hareketleri, “Yapmayın ama…” demesi habercilikle izah edilemez. Aybet’in, “Bu bir terör örgütü, bize saldırıyorlar” demesine spikerin, “Türklerin söylediği bir şeye niye inanalım ki?” diye itiraz etmesi, haberciliğe değil, terör örgütü sözcülüğüne soyunduğunu gösterir.

“ORMANYA”YA ACIMAYAN ÖĞRETMEN VE SPORCULAR

Hafta sonu Kartepe’deydim. Cumartesi sabahı yürüyüş için her zamanki gibi Ormanya’ya gittim. Bu yaz cumartesi günleri ortalama 60 bin, pazar günleri ise 80 bin kişinin giriş yaptığı Ormanya, her zamankinden kalabalıktı. Sebebi, havanın güzel olması ve Kocaeli Oryantirink (*) Yarışması’nın Ormanya’da yapılmasıydı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Orman Bakanlığı’ndan kiralayıp, Ormanya Doğal Yaşam Tabiat Parkı yaptığı ormanda yürürken daha önce karşılaşmadığım bir manzara dikkatimi çekti. Sonbaharla birlikte ağaçlardan dökülen sararmış yaprakların ayrı bir güzellik kattığı yürüyüş parkurları Oryantirink’e katılanların yarışa başlarken yanlarına alıp, içtikten sonra attıkları pet şişelerle doluydu.

Yürüyüş sırasında Ormanya’yı Ormanya yapan belediye görevlileriyle karşılaştım. Yakında hizmete girecek “Kuş Gözlem Noktası”nın yapımıyla uğraşıyorlardı. Sohbet ettiğim yetkililer, “2020 Dünya Oryantirink Yarışması da Ormanya’da yapılacak. Bugünkü yarışma, aslında onun provası oldu” dedi.

Konu yürüyüş yollarındaki onca çöp kutusuna rağmen, insanların pet şişeleri, çöpleri doğaya atıp, kirletmesine gelince biri, Ormanya’da yaşadığı acı olayı şöyle anlattı.

“Genç bir hanımın, biten sigarasını söndürmeden yere attığını gördüm. Sigarasını attığı yer, kuru yapraklarla dolu. Ormanda yangına sebep olarak tehlikeli bir şey yaptığını söyleyince, ‘Haklısınız, girişte bu konuda uyardılar bizi, ama unuttum’ dedi. Üstelik bu genç hanım bir öğretmendi.”

(*) Oryantirink, Genellikle ormanlık arazide yapılan, muhtelif gizli noktaları bulup, varış noktasına en erken ulaşma yarışı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Sevgi kusurları yok etmez, onları da kabul eder.”(Erich Fromm)