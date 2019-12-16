BURCU ESMERSOY, ESKİ EŞİNE TUZAK MI KURDU?

Burcu Esmersoy’un Eylül ayında Berk Suyabatmaz’dan boşanmasının gerekçesiyle ilgili ortaya atılan iddia ilginçti.

Birçok insanın şaşırdığı, ama üstüne tartıştığı, birçok ünlünün inanıp fikir beyan ettiği iddia neydi?

Güya sunucu, eşinin sadakatini test etmek için sosyal medyada yabancı bir kadının fotoğrafını kullanıp, sahte hesap açmış. Açtığı bu sahte hesapla eşini takibe alıp, yazmaya başlamış.

Çok geçmeden Berk Suyabatmaz, eşinin kurduğu tuzağa düşüp, sahte hesapla gün boyu sohbet etmiş. İş buluşma aşamasına gelince Burcu Esmersoy, “Demek ki sen beni aldatacaktın” deyip, evliliği bitirmiş.

Hafta sonu Erzurum Palandöken’deydim. Yapı Kredi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen “Winter Escape” etkinliğinin davetlileri arasında Burcu Esmersoy da vardı. Sways Hotels’in cafesinde davetlilerden tanıdıklarımla sohbet ederken Burcu Esmersoy geldi. Selamlaştıktan sonra Esmersoy’a bu ilginç iddianın doğru olup olmadığını sordum. Sunucunun verdiği yanıt şuydu:

“Biz boşandıktan bir süre sonra sosyal medyada biri Berk’in fotoğrafını kullanıp, isim ve soyadının arasına alt çizgi koyup, bir hesap açmış ve takibe başladığı güzel kadınlara yazmaya, yazışmaya başlamış.

Bir arkadaşı da o paylaşım ve yazışmalardan birinin fotoğrafını çekip Berk’e atmış. Berk de yapılan sahtekârlığı teşhir etmek için sosyal medyasında bunu paylaşmış. Benimle alakası olmayan bir konu, nasıl oldu da bana döndü anlayamadım?”

ALEYNA’NIN ÇIKARILDIĞI LİSTEDEKİ TEK MÜZİSYEN

Forbes dergisinin ilham veren gençleri ödüllendirdiği “30 Altı 30” listesinde Aleyna Tilki’nin yer alması olay oldu.

Oluşan tepkiler üzerine Aleyna Tilki listeden çıkarıldı.

82 milyonluk ülkede ilham veren bir genç daha bulup listeye dâhil edemedikleri için “30 Altı 30” oldu size “30 Altı 29”…

Listedeki gençler ve yaptıkları işlere baktım.

Aleyna Tilki’nin o listede ne işi var?

Madem Aleyna Tilki’yi aldınız o listeye, bari kararınızın arkasında durun.

O da yok.

O listedeki tek şarkıcı 29 yaşındaki müzisyen Karsu, ama konuşan yok onu.

“Popüler” diye Aleyna Tilki’yi dillerine dolayanların, piyanist, söz yazarı, besteci, aranjör ve caz şarkıcısı Karsu’yu adeta yok saymalarına ne demeli?

SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU BEBEK

Babası Burak Özçivit’in doğmadan adına Instagram hesabı açması gibi annesi Fahriye Evcen’in 8 aylık oğulları Karan’ın sosyal medyada yüzünü gösteren ilk fotoğraflarını paylaşması da olay oldu.

Fahriye Evcen’in paylaşımını bir günde 2,5 milyona yakın takipçisi beğendi. Evcen, üç fotoğraf kullandığı paylaşımı yorumlara kapatınca sosyal medya kullanıcıları Karan bebek hakkındaki görüşlerini Twitter’da dile getirdi. Binlerce yorum arasında en yaratıcı bulduklarım şunlardı:

“2040 Best Model birincisi belli oldu.”

“Bebek dediğin tatlı olur, bu bildiğin yakışıklı.”

“Burak Özçivit’e güncelleme gelmiş.”

“Fahriye, Burak’ın yeni versiyonunu doğurmuş.”

“Çocuğu doğurmadan Instagram hesabı açmakta haklılarmış.”

“Ya sen bebeksin, bebek. Bu ne karizmatik bakış?”

GÜNÜN SÖZÜ

“Sahip olmadıklarına ulaşmak için çabalarken, sahip olduklarını unuttuğun için mutsuzsun.” (William Shakespeare)